Trader Joe's零食 花生醬隔夜燕麥獲選最健康

營養師評選Trader Joe's最健康零食，「花生醬隔夜燕麥」因高蛋白、高纖維且零添加糖獲得推薦。（Trader Joe's官網）

不少民眾逛Trader Joe's時，總會忍不住把購物車塞滿各式各樣的新奇零食，但面對琳瑯滿目的選擇，哪些零食既能解嘴饞，又不會讓健康亮紅燈？

美國多位註冊營養師近日接受專注健康飲食的媒體EatingWell訪問，評選出Trader Joe's最值得購買的健康零食。這些產品不僅美味，還兼具高蛋白、高纖維或健康脂肪等營養優勢，有助增加飽足感、穩定血糖 ，成為忙碌上班族和注重健康消費者的理想選擇。

排名第一的是不少消費者可能從未注意過的「花生醬隔夜燕麥（Peanut Butter Overnight Oats）」。

營養師Sarah Garone表示，雖然這款產品通常被歸類為早餐，但她更喜歡把它當作下午點心食用。一杯售價僅1.99美元，含有12克蛋白質、6克膳食纖維，而且不含添加糖，能有效延長飽足感。

Garone指出，這款產品的配料簡單，與許多人在家自製隔夜燕麥的食材相近，非常適合作為工作日下午的能量補給。如果想增加營養價值，還可以額外加入藍莓、草莓等莓果類水果。

另一項獲專家推薦的是「海鹽毛豆（Shelled Edamame with Sea Salt）」。毛豆被視為少數能提供完整蛋白質的植物性食物之一，每半杯約含8克蛋白質，同時富含纖維、葉酸及維生素K。

營養師Whitney Stuart表示，完整蛋白質含有人體所需的九種必需胺基酸，對素食者或希望減少肉類攝取的人來說，是非常理想的零食選擇。此外，毛豆也有助穩定血糖，不易造成血糖快速波動。

毛豆擁有豐富蛋白質，還能夠穩定血糖。（Trader Joe's官網）

喜歡酥脆口感的消費者可考慮「Inner Peas烘烤青豆脆片（Contemplates Inner Peas Baked Green Pea Snack）」。

這款零食以完整青豆製成，採烘烤而非油炸方式加工。營養師Sheri Gaw指出，每份含有4克纖維及5克蛋白質，不僅熱量相對較低，也能提供不錯的飽足感，是取代洋芋片的健康替代方案。

乳製品類方面，Trader Joe's的「低脂起司條（Light String Cheese）」同樣獲青睞。

營養師Christina Chu表示，每條起司棒含有8克蛋白質、僅3克脂肪，同時可提供每日建議攝取量15%的鈣質。對運動後補充營養或想找高蛋白鹹味零食的人來說，是方便又實惠的選擇。

此外，看似不起眼的「冷凍乾燥覆盆莓（Freeze-Dried Raspberries）」也被列入推薦名單。

營養師Johannah Katz指出，整包僅120卡路里，不含添加糖，卻含有高達15克膳食纖維，遠高於多數市售包裝零食。由於採冷凍乾燥技術，水果中的天然營養成分和纖維得以保留，同時兼具方便攜帶、不易腐壞等優點。