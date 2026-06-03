惡魔島監獄傳說 讓美國人癡迷

惡魔島（Alcatraz）因監獄而聞名，又因傳說而長盛不衰。（取自國家公園服務局網站）

紐約郵報（New York Post）報導，惡魔島（Alcatraz）因監獄而聞名，又因傳說而長盛不衰。如今，在最後一名囚犯離開60多年後，這個傳說的影響力依然強大，以至於川普 總統希望將其重新改造成監獄。

從1934年到1963年的29年間，惡魔島曾是美國最臭名昭著的聯邦監獄。這座監獄建在舊金山灣中央一塊22畝的岩石上，專為那些別處無法關押的罪犯而設計：黑幫老大卡彭（Al Capone）、機槍Kelly、Robert Stroud ，即所謂的「惡魔島鳥人」（Birdman of Alcatraz），以及後來的犯罪頭目鮑爾爵（Whitey Bulger）。

惡魔島其殘酷之處部分在於視野：囚犯們從活動場就能望見舊金山的景色。據傳說，在寂靜的夜晚，他們甚至能聽見跨年派對的喧囂隨水波飄來，那是距離僅一哩半之遙的歡笑聲、音樂聲和女人的嗓音。

囚犯的多次越獄嘗試進一步鞏固了這座監獄的惡名。據聯邦調查局FBI統計，共有36名囚犯在14次不同企圖中試圖逃離惡魔島。大多數人被抓獲，有人喪生，有人溺亡。官方記錄顯示，尚無已知倖存的越獄者。

但至今仍籠罩著這座島嶼的傳奇發生在1962年：莫里斯（Frank Morris）與安格林兄弟（John and Clarence Anglin）從牢房後方鑿出的洞口潛逃，在床上留下紙漿製成的假人頭，並乘坐由雨衣拼成的簡筏駛入海灣。聯邦調查局稱他們溺水身亡，但聯邦法警局（US Marshals Service）至今仍未結案。

惡魔島於1963年關閉，因為供水、物資補給、老化的建築以及高昂的維修成本這些曾使其看似堅不可摧的因素，同時也使其難以維持。

此後，這裡曾是美洲原住民的抗議場所、國家公園的旅遊景點、電影拍攝地、真實犯罪題材粉絲的痴迷，也是政治象徵。如今，隨著關於將其重新作為監獄開放的討論的展開，問題不僅在於惡魔島能否再次運轉，更在於美國為何仍希望它再續前緣。