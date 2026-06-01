灣區船隻往返頻繁 常見灰鯨撞死

舊金山南岸的柏斯菲卡（Pacifica），常有座頭鯨靠近海岸，為了追逐鯷魚群而在碼頭與峭壁附近出沒。（記者王子涵╱攝影）

近年越來越多的灰鯨（Grey Whale）游入舊金山灣（San Francisco Bay）。一項最新研究指出，其中相當比例最終未能存活。研究顯示，2018年至2025年間進入灣區 的灰鯨中，約有18%死亡，其中至少4成死於船隻撞擊。

這項研究於周一發表在Frontiers in Marine Science，主要作者蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）研究生斯拉索格（Josephine Slaathaug）表示，這些數據只是「已確認的最低值」，實際死亡數可能更高。

她指出，研究團隊透過人工檢視數萬張鯨魚影像，建立個體資料庫，並將活體與後來發現的屍體進行比對，以推估死亡情況。

斯拉索格表示，判定鯨魚死因往往困難且過程艱鉅。許多鯨魚被發現時已嚴重腐敗，難以辨識特徵，且並非所有屍體都會被沖上岸。有時研究人員需將屍體拖至海灘進行完整解剖，但當死亡數量較多時，並非總是可行。

「有些時候這項工作特別艱難，」她說，「尤其當你追蹤一頭鯨魚數月後，最後卻看到牠明顯因人為原因死亡。」

研究指出，實際情況可能更為嚴重。斯拉索格與其他專家認為，進入灣區的灰鯨中，可能接近一半曾遭船隻撞擊並死亡。僅在過去幾周內，當地已發現至少五頭鯨魚死亡；去年則接近12只。

全球灰鯨分為兩大族群，分布於太平洋兩側。靠近東亞與俄羅斯的族群目前被視為極度瀕危，數量不足200頭。北美沿岸族群雖未列為瀕危，但近年數量快速下降，過去十年估計已減少約一半。

北美灰鯨擁有海洋哺乳動物中最長的遷徙路線之一，從北極覓食地一路南下至墨西哥下加利福尼亞半島繁殖。在2018年以前，牠們僅偶爾出現在灣區水域，如今頻繁造訪的原因尚未完全明朗，科學家推測可能與覓食有關。

The Marine Mammal Center保育專家喬治（Kathi George）指出，氣候變遷導致北極海冰減少，影響浮游生物生長，進而改變整個食物鏈，使灰鯨在原棲地難以獲得足夠食物。她表示，灰鯨可能轉而在灣區海底泥沙中覓食。雖然難以直接觀察，但研究人員已在鯨魚周圍發現大量泥沙翻動的跡象，且解剖結果也提供支持。

不過，舊金山灣水域相對狹窄且船舶繁忙，包括大型貨櫃船、渡輪與各類船隻頻繁往來，使鯨魚面臨高度風險。

聖塔芭芭拉加大（UCSB）研究員羅茲（Rachel Rhodes）表示：「這是一個非常複雜且繁忙的水域，再加上鯨魚出現，幾乎沒有太多共存空間。」此外，若鯨魚在長途遷徙後已處於營養不良或體力不支的狀態，將更難避開船隻，死亡風險進一步提高。部分船舶高頻活動區，正與鯨魚常出沒區域重疊。

為降低風險，研究人員正推動多項保護措施。例如「Whale Safe」計畫透過監測鯨魚位置，提醒船隻減速或改道；「Blue Whales Blue Skies」則與航運業合作，鼓勵自願降低航速。

研究顯示，當船速低於10節時，鯨魚在碰撞中的存活機率較高。但目前灣區部分高速渡輪航速可達30節，油輪約15節，仍構成潛在威脅。