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阿拉米達縣地檢長選戰升溫 線上論壇聚焦公安、司法

記者王湘涵／東灣報導
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平等公義協會13日舉行Zoom線上論壇，聚焦阿拉米達縣地檢長選舉、公共安全與司法...
平等公義協會13日舉行Zoom線上論壇，聚焦阿拉米達縣地檢長選舉、公共安全與司法制度議題。（平等公義協會提供）

隨著阿拉米達縣地檢長（District Attorney）選戰升溫，多個亞裔公共安全倡議團體13日舉行線上論壇，由平等公義協會會長李少敏（Frank Lee）主持。阿拉米達縣地檢長迪克遜（Ursula Jones Dixon）、首席助理檢察長艾斯波西托（Annie Esposito），以及佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）、聯合市市議員王耀明（Jeff Wang）等人共同與會，聚焦公共安全、受害者權益與檢察制度方向。

主辦單位表示，論壇主軸並非政黨立場之爭，而是希望將公共安全、毒品問題與受害者權益重新帶回選民關注焦點。加州去年通過的「第36號提案」、恢復部分毒品與重複竊盜案件較嚴格刑責，被不少人視為加州選民對公共安全態度轉變的重要訊號。

★迪克遜呼籲 停止「罪犯旋轉門」

迪克遜在會中強調「公共安全是基本人權」，並表示自己上任後的重要工作之一，就是重新建立檢察制度的專業與公信力。她指出，辦公室接手時面臨前任超過2000件未處理積案，其中部分甚至已超過法律追訴期，同時還有260宗以上謀殺案件等待審理。團隊目前除了加速清理積案、重建與警方合作關係，並希望以實際行動停止過去嫌犯被捕後迅速獲釋、反覆犯案的「罪犯旋轉門」（revolving door）現象。

談到檢察體系的人才培養時，迪克遜說：「司法體系沒有速成（You can't microwave a lawyer.）。」她認為，檢察官的專業能力需要長時間實務經驗累積，不能只追求快速上手，而忽略案件判斷與法庭經驗的重要性。她也強調，檢察制度應以「受害者優先」為原則，讓受害者在司法程序中獲得應有的尊重與安全感。

艾斯波西托表示，自己擁有超過26年檢察官經驗，也是亞裔美國人檢察官協會創始成員之一，曾因不認同前任地檢長官善貞（Pamela Price）的政策而離開辦公室，直到迪克遜接任後，才決定返回協助重建團隊與制度專業。

★公共安全 亞裔選民高度關注

東灣近年治安問題對居民生活帶來的衝擊，多位亞裔社群領袖認為公共安全已成為亞裔選民高度關注的核心議題：長者遇襲、入室竊盜、商家失竊與仇亞暴力等事件，讓不少亞裔家庭對日常安全感到憂慮。

華美權益促進協會主席伍均祥（Joel Eng）分享，自己的車輛曾被竊取零件、妻子遇到暴力搶劫、鄰居長者家中更曾遭入室行竊洗劫一空，這些日常可能發生的事直接影響人們生活的安定感。

王耀明提到，亞裔社群近年對仇亞暴力（anti-Asian hate violence）與財產犯罪高度警覺，並認為地方政府、警方與檢察機關之間必須建立更緊密的合作關係。

邵陽表示，在與地檢長辦公室合作下，佛利蒙2025年的暴力犯罪下降13%、財產犯罪下降21%、槍擊事件減少34%。認為恢復警方與檢察體系間的信任，是治安改善的重要因素之一。

★官善貞回鍋 再掀路線之爭

官善貞於2024年遭選民以約63%支持罷免後卸任，如今再次投入阿拉米達縣地檢長選舉，也讓東灣對司法改革、量刑政策與公共安全方向的辯論延續至今年選戰。

會中多位與會者認為，前任政策過度偏向犯罪者利益，導致居民對司法系統失去信任。官善貞支持者過去則主張，她推動的是司法改革與減少過度監禁，兩造對此政策也存在不同看法。

多位與會人士呼籲亞裔選民積極參與投票，認為地檢長選舉不只是政治議題，更直接影響居民日常安全、受害者權益與社區未來方向。

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