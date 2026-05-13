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萬元尋寶謎題 2周後仍未破解 舊金山掀挖寶狂潮

編譯林思牧／綜合報導
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主辦人把1萬枚閃閃發亮的1元鍍金硬幣倒入寶盒。(取材自reddit.com)
主辦人把1萬枚閃閃發亮的1元鍍金硬幣倒入寶盒。(取材自reddit.com)

Reddit上一個價值1萬元的尋寶遊戲，不但難倒了舊金山人，還引發了一些問題。

舊金山紀事報報導，這個謎題大約兩周前出現在Reddit上：103個精心挑選的單字，旨在引導灣區最聰明、最有冒險精神的人去找到一個裝滿價值1萬元閃亮硬幣的寶盒。這已經是連續第二年了，一對匿名的30多歲的朋友湊錢，把這筆寶藏埋在舊金山市政廳方圓7哩內的某個地方，埋得大約1呎深。

在線索發布近兩周後，這個謎題仍然難倒了這座軟體工程師、人工智慧專家和本地歷史學家雲集的城市。雖然有些人曾接近成功，但至今無人找到這重達150磅的寶盒。官員表示，在瘋狂的搜尋過程中，有些人甚至非法挖掘，破壞了公園，留下未填平的坑洞，還挖斷了灌溉管道。

儘管如此，這場尋寶之旅的刺激感仍然吸引著也折磨著數百名金山人。Reddit頁面上的這篇貼文吸引了超過1000條評論，尋寶者交流著各種理論，尋找尋寶夥伴，分享他們攀登陡峭樓梯、乘坐狂風呼嘯的渡輪、以及進入風景如畫的公園的探險故事。

對某些人來說，解開這個難題、找到寶藏的挑戰已經占據了他們全部的精力。有人說他們已經背誦了那首六節的線索詩，甚至夢見找到寶藏時的情景。有人說他們把這首詩塑封起來，這樣就可以在淋浴時繼續閱讀思考。

「我懇求誰快點找到這寶藏，這樣我才能回歸正常生活。我的家人在想我，我的貓咪也餓了。」一位參與者說。主辦者去年也曾辦過類似的1萬元尋寶活動，但顯然低估了金山人的智慧和協作能力。有人迅速破解了密碼，只花了11個小時就找到了寶藏。

這一次，主辦人表示，他們想做得更好。他們設計了一個難度高的謎題，讓那些親自探索這座城市的人有機會找到寶藏，而不是依賴人工智慧或其他技術。這兩人都是舊金山居民，他們表示靈感來自童年時代的傳說，那些冒險雜誌和電影，像是法櫃奇兵和七寶奇謀，都充滿了關於海盜和埋藏寶藏的故事。

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