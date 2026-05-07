健康隱憂…超級加工食品 讓人腿像牛排的脂肪紋路

62歲女性研究對象的大腿核磁共振MRI掃描圖。(rsna.org)

舊金山 加大研究顯示，超級加工食品可以將人的大腿肉變成像牛排 一樣，有清晰的脂肪紋路，它是嚴重健康問題的一種跡象。

聖荷西信使報報導，一位62歲女性的大腿核磁共振MRI掃描圖，看起來像一塊紋理豐富的肉片，讓人聯想到一塊帶有大量細密脂肪紋路的高級牛排。這位女性全年攝取的熱量中，有87%來自超級加工食品（ultra processed food）。

「這位參與研究對象的飲食主要包括冷麥片、巧克力糖或巧克力棒、普通軟性飲料或瓶裝含糖飲料，」舊金山加大臨床與轉化肌肉骨骼影像研究小組的研究員阿卡亞博士（Dr. Zehra Akkaya）說道。

阿卡亞是這項新研究的主要作者，該研究分析了超級加工食品如何影響膝骨質疏鬆症高風險族群的肌肉脂肪。她指出，隱藏在肌肉纖維之間和內部的脂肪紋路，可能預示著嚴重的健康問題。超加工食品與體重增加、肥胖以及包括癌症 、心血管疾病、第2型糖尿病和憂鬱症在內的多種慢性疾病的發生密切相關，這類食品甚至可能縮短壽命。

聯邦疾病控制中心CDC的數據顯示，美國成年人攝取的熱量中超過50%來自超級加工食品，兒童的這一比率更高達62%。研究中一位61歲的女性大腿肌肉也出現了脂肪紋理，但程度較輕。她每年約有29%的飲食來自超級加工食品。

「尤其令人擔憂的是，這些受試者在接受掃描時膝關節骨關節炎的症狀尚未顯現，但他們的肌肉質量已經受到影響，」阿卡亞說。脂肪細胞會阻礙肌肉生長，導致肌肉纖維無法正常再生，進而削弱肌肉力量。

肌肉無力是膝骨關節炎的主要誘因之一，膝骨關節炎是全球最常見的關節疾病，影響近3.75億人。它曾被認為是一種老年人疾病，但一項研究發現，超過一半的新病例發生在55歲以下的人群中，這很可能是由於全球肥胖率的急劇上升所致。

「大腿肌肉對膝關節的穩定性至關重要，任何肌肉力量或張力的下降都會增加關節的機械應力–尤其是在肥胖人群中，過多的體重會加劇這種負擔，」阿卡亞說，「我們和其他研究團隊先前已經證實，肌肉力量、質量、功能與膝骨關節炎的發生發展之間存在密切聯繫。」