500台攝影機追蹤車輛 聖荷西警被告

Flock Safety公司網站上展示的一款車牌閱讀機。(flocksafety.com)

聖荷西三位汽車駕駛人，就市警局使用近500個車牌閱讀機追蹤駕駛人一事提出集體訴訟。

灣區NBC電視台報導，這些攝影機由一家名為Flock Safety的備受爭議的監控技術公司經營，該公司利用人工智慧 和專用攝影機來記錄車輛的行駛軌跡。

該訴訟由自由意志主義非營利律師事務所「正義研究所」（Institute for Justice）發起，訴訟認為市政府使用該技術構成不合理的執法搜查，違反了美國憲法第四修正案。攝影機拍攝的影像會被添加到龐大的可搜尋資料庫中，這些資料庫利用人工智慧技術來幫助執法部門輕鬆識別特定車輛的行駛時間和地點。

Flock為執法機構、政府、私人公司和業主協會提供各種監控技術，但其最知名的產品是遍布全國的自動車牌識別攝像閱讀機（ALPR，Automatic License Plate Readers）網路。這些攝影機安裝在主要道路旁，用於記錄哪些車輛經過以及何時經過。

與其他ALPR公司不同，Flock允許其客戶在本地、州內或全國範圍內共享存取權限。參與執法部門的官員無需搜索令即可存取其資料庫。聖荷西市與加州 數百家其他執法機構分享其Flock數據，但並非與全美其他地區的執法機構分享。

根據Flock營運的透明度網站顯示，聖荷西市警局擁有474個攝影機。該部門在過去30天內檢測到了近280萬輛車，警員已搜索聖荷西資料庫4099次。訴訟稱，加州各地數千名政府員工可以存取加州的資料庫。訴訟還發現，透過資訊自由法申請獲得的審計日誌顯示，在2025年下半年，Flock聖荷西資料被搜尋了250萬次，相當於每天約1萬3500次。

Flock公司曾多次被指控其技術違反美國憲法第四修正案，但至今尚未被判有罪。其中一起訴訟是去年由司法研究所代表維吉尼亞州諾福克市的兩名居民提起的。法院最終判決諾福克市勝訴，但此案也揭露了Flock公司的一些運作方式，包括該公司在幾個月內拍攝了原告車輛的數百張照片。