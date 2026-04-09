中餐館「四大天王」登百強餐廳榜首 1/4餐廳今年遭移除

「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。中餐館 「四大天王（Four Kings）」榮登榜首；居第二、三名的分別是The Progress及Burdell。

紀事報對「四大天王」的評語是︰主廚Mike Long和Franky Ho將他們熱情洋溢的創意融入粵菜烹飪，打造出活力四射的美味佳餚，而他們位於唐人街的餐廳更是讓人欲罷不能。

紀事報製作百大餐廳名單目標，是創造完整展現灣區 餐飲的榜單，包括從約會地點、精緻品嘗菜單，到外賣窗口及麵店等各種選擇。根據每家餐廳實力進行評估，代表即使是最簡單小店，也能與最奢華餐廳公平競爭。任何餐廳都有機會躋入百強餐廳之列。

今年名單新增25家餐廳，其中四分之一的餐廳未能再次入選。有些餐廳在再次評估後，表現平平，因此移除。另一些餐廳則是直接關門歇業。部分餐廳在12月的考察截止日期前後，發生重大的人事或所有權變更，因此無法保證榜單上餐廳與評估餐廳完全相同。

例如，今年1月，屋崙最佳餐廳「Sequoia Diner」易主。前老闆Andrew Vennari親力親為，堅持所有菜色都從零開始製作，這正是這家餐廳的基礎和魅力所在。現尚未知在沒有他掌舵之後，餐廳還能保留多少原有特色。

去年百大餐廳榜單中排名最高、今年卻落選餐廳是去年第15名的「Snail Bar」。這家餐廳在2月份經歷重大人事變動，主廚Andres Giraldo Florez移居法國，並將主廚位置交給Zachary Breaux。

另一家去年名列前茅的落選餐廳，是去年第26名「Café Jacqueline」，這家餐廳在去年12月底提供最後一份招牌舒芙蕾。此外，位於海沃德的印度燒烤店「Wah Jee Wah」與墨西哥 捲餅「Tacos Mama Cuca」先前皆已歇業。幸運的是，Wah Jee Wah即將重新開業，而Mama Cuca已經回歸，但由於距離榜單的截止日期太近，無法納入今年的評選範圍。新晉百強餐廳「 Keeku Da Dhaba」 直到去年夏天，還只是一家餐車。

為了更加顯現灣區獨特之處，評選單位禁止國際連鎖餐廳入選。導致去年排名第 35位的聖馬刁麵店「Kajiken」被排除在外。同樣位於聖馬刁川菜館「Tai Er」、舊金山秘魯海鮮餐廳「La Mar 」也因此退出競爭。擁有多家分店的餐廳則不受此限制，任何起源於灣區的連鎖餐廳，例如在東灣和舊金山都設有分店的「Fikscue」與「Tacos Oscar」。