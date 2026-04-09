我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

中餐館「四大天王」登百強餐廳榜首 1/4餐廳今年遭移除

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four ...
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。中餐館「四大天王（Four Kings）」榮登榜首；居第二、三名的分別是The Progress及Burdell。

紀事報對「四大天王」的評語是︰主廚Mike Long和Franky Ho將他們熱情洋溢的創意融入粵菜烹飪，打造出活力四射的美味佳餚，而他們位於唐人街的餐廳更是讓人欲罷不能。

紀事報製作百大餐廳名單目標，是創造完整展現灣區餐飲的榜單，包括從約會地點、精緻品嘗菜單，到外賣窗口及麵店等各種選擇。根據每家餐廳實力進行評估，代表即使是最簡單小店，也能與最奢華餐廳公平競爭。任何餐廳都有機會躋入百強餐廳之列。

今年名單新增25家餐廳，其中四分之一的餐廳未能再次入選。有些餐廳在再次評估後，表現平平，因此移除。另一些餐廳則是直接關門歇業。部分餐廳在12月的考察截止日期前後，發生重大的人事或所有權變更，因此無法保證榜單上餐廳與評估餐廳完全相同。

例如，今年1月，屋崙最佳餐廳「Sequoia Diner」易主。前老闆Andrew Vennari親力親為，堅持所有菜色都從零開始製作，這正是這家餐廳的基礎和魅力所在。現尚未知在沒有他掌舵之後，餐廳還能保留多少原有特色。

去年百大餐廳榜單中排名最高、今年卻落選餐廳是去年第15名的「Snail Bar」。這家餐廳在2月份經歷重大人事變動，主廚Andres Giraldo Florez移居法國，並將主廚位置交給Zachary Breaux。

另一家去年名列前茅的落選餐廳，是去年第26名「Café Jacqueline」，這家餐廳在去年12月底提供最後一份招牌舒芙蕾。此外，位於海沃德的印度燒烤店「Wah Jee Wah」與墨西哥捲餅「Tacos Mama Cuca」先前皆已歇業。幸運的是，Wah Jee Wah即將重新開業，而Mama Cuca已經回歸，但由於距離榜單的截止日期太近，無法納入今年的評選範圍。新晉百強餐廳「 Keeku Da Dhaba」 直到去年夏天，還只是一家餐車。

為了更加顯現灣區獨特之處，評選單位禁止國際連鎖餐廳入選。導致去年排名第 35位的聖馬刁麵店「Kajiken」被排除在外。同樣位於聖馬刁川菜館「Tai Er」、舊金山秘魯海鮮餐廳「La Mar 」也因此退出競爭。擁有多家分店的餐廳則不受此限制，任何起源於灣區的連鎖餐廳，例如在東灣和舊金山都設有分店的「Fikscue」與「Tacos Oscar」。

墨西哥 中餐館 灣區

上一則

聖塔克魯茲碼頭修復 4月17日重開 整段重建尚需1400萬

下一則

椅子上倒立蹬起8把傘 中國蹬傘人驚豔勇士亞裔文化之夜

延伸閱讀

美食城市拉斯維加斯 這5餐廳才是當地人口袋名單

美食城市拉斯維加斯 這5餐廳才是當地人口袋名單
「橄欖園」姐妹餐廳 超有料蟹餅被讚爆

「橄欖園」姐妹餐廳 超有料蟹餅被讚爆
華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重
南加3餐廳 躋身全美最佳自助餐

南加3餐廳 躋身全美最佳自助餐
全美最佳150名自助餐 加州這3家你可能曾光顧

全美最佳150名自助餐 加州這3家你可能曾光顧

熱門新聞

阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相