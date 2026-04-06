我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

加州禁塑／購物袋衛生堪憂 免費塑膠薄膜袋掀雙標討論

記者楊青╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖蓋博谷一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博谷一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）

加州全面禁用塑膠購物袋新規，被視為全美環保重要里程碑和領頭羊，但紙袋不給力，愈來愈多民眾轉向可重複使用的購物袋；不過，重複使用塑膠袋卻引發新的衛生隱憂。

「我現在每天上班都戴手套和口罩」，南加一華資超市的女店員表示，她每天經手幾百客人，「絕大多數客人現在都自帶購物袋，但袋子都用過很多次，髒汙明顯，有的還留有菜渣或動物血水」，售貨員表示，她家上有老下有小，很擔心每天接觸不乾淨的東西，影響到自家和家人健康。

格蘭杜拉Sprouts超市一位店員表示，她支持環保，但民眾的衛生和健康應該是環保的第一關懷，她感覺自己每天從客人手中接觸各種老舊的購物袋，健康沒有受到保護。

據「橘世代」周刊報導，重複使用的袋子容易殘留細菌與異味，尤其購買生肉、海鮮時，滲出的液體若接觸其他食品，增加交叉汙染風險，甚至可能引發腸胃不適。

在很多民眾抱怨紙袋「不經用」的同時，商家更驚呼他們為方便生鮮採購，免費提供的塑膠薄膜袋被超常消耗始料未及；而部分民眾質疑，超市被允許為糧食券用戶提供免費塑膠購物袋，而普通民眾付錢也不賣，「全面禁塑」似有雙標之嫌。

根據新法CA SB1053規定，商家不得再提供一次性塑膠袋，過去可收費販售的厚型「可重複使用塑膠袋」，亦被全面取消。不過，法規保留例外，包括用於包裝蔬果、肉類、散裝食品及處方藥物的無手柄薄型塑膠袋，仍可免費提供。

「正是這一例外條款，給我們帶來意想不到的影響」，大型連鎖超市Aldi員工表示，不少消費者覺得紙袋易破不經用，或為避免支付紙袋費用，改為大量使用超市提供的免費薄膜袋，有人甚至在結帳前預先多取，用於裝載各類商品。

多家華資超市也表示，新政策開始後，他們的免費塑膠薄膜消耗量大大超過想像。一家華資超市經理說，這些塑膠薄膜本來是提供給大家裝肉裝菜，但現在成了很多人的「購物袋」，每天都很快被消耗。

大型經濟超市SuperKing水果蔬菜部一位負責人表示，他發現免費塑膠薄膜被大量消耗，不是哪個族裔的特點，而是幾乎所有族裔都一樣。他認為，這可能導致塑膠使用量以另一種形式回升。

「明明說是不再販售塑膠袋，但這些塑膠購物袋卻可免費提供給特別群體」，亞凱迪亞李先生說，他日前在蒙羅維亞一家華資超市採購，看到他前面的一位女士結帳後售貨員用塑膠袋幫她打包。輪到他時，因為購買的東西較重，李先生付了三個紙袋的錢，但希望售貨員賣給他塑膠袋，沒想到遭拒絕。售貨員表示，政府規定，只有糧食券用戶可免費獲得塑膠袋，其他用戶給錢也不能賣。

事實上加州禁塑政策自2014年SB 270法案起，已有十多年歷史。當年禁止大型商家提供免費塑膠袋，但允許販售較厚的可重複使用塑膠袋。多年來環保團體批評，這些袋子實際重複使用率不高，最終仍大量流入垃圾場，形成新的汙染來源。此次新法被視為填補漏洞，從源頭減少塑膠垃圾。然而，新法落地百日，新的問題逐漸浮現。環保理念與日常便利、衛生之間的平衡，仍需民眾與商家共同探索與調整。

記者在聖蓋博谷一家華資超市門口前後半個小時的拍攝中，提著環保紙質購物袋出門的只有...
記者在聖蓋博谷一家華資超市門口前後半個小時的拍攝中，提著環保紙質購物袋出門的只有兩位非華裔顧客。（記者楊青／攝影）

南加一家華資超市門口，自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）
南加一家華資超市門口，自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博谷一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青／攝影）

南加一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）
南加一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青╱攝影）

南加一家華資超市門口，自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青／攝影）
南加一家華資超市門口，自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷一家華資超市門口，部分消費者使用超市提供的免費簡易塑料薄膜就將菜拿回家。...
聖蓋博谷一家華資超市門口，部分消費者使用超市提供的免費簡易塑料薄膜就將菜拿回家。（記者楊青／攝影）

一家華資超市門口前後半個小時的拍攝中，只見到兩位非華裔顧客使用紙質購物袋購物，兩...
一家華資超市門口前後半個小時的拍攝中，只見到兩位非華裔顧客使用紙質購物袋購物，兩人表示是從外地來洛出差，購物食物回附近酒店吃。（記者楊青／攝影）

一家華資超市門口，部分消費者使用超市提供的免費簡易塑料薄膜就將菜拿回家。（記者楊...
一家華資超市門口，部分消費者使用超市提供的免費簡易塑料薄膜就將菜拿回家。（記者楊青／攝影）

加州 南加

上一則

膝傷復健難料 柯瑞：將成為生涯新常態

下一則

遊客湧入蘇諾瑪海岸新健行勝地 交通壅堵 居民抗議

延伸閱讀

加州禁塑百日 買紙袋太薄脆 主婦抱怨常常半路漏一地

加州禁塑百日 買紙袋太薄脆 主婦抱怨常常半路漏一地
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
醫保漲價福利減 華人質疑「買保險到底有什麼用？」

醫保漲價福利減 華人質疑「買保險到底有什麼用？」
檢查費飆七成、保費月漲千元 醫保還有用嗎？

檢查費飆七成、保費月漲千元 醫保還有用嗎？
跑好幾家才買到5公升垃圾專用袋 台塑膠袋之亂延燒

跑好幾家才買到5公升垃圾專用袋 台塑膠袋之亂延燒

熱門新聞

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

為情婦連殺3人？灣區殺妻母華男再爆買兇黑歷史

2026-03-31 17:21
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
從投資人到花藝創作者，孫兆澤和他的花藝作品，受到亞洲藝術博物館活動等邀約展演。(記者李怡╱攝影)

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

2026-03-30 17:34
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

2026-03-31 02:17

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避