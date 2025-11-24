我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

麥當勞攜手「聖誕怪傑」新套餐贈節慶襪

記者龔玥／聖荷西報道
麥當勞與聖誕怪傑合作推出套餐。（麥當勞官網）
麥當勞與聖誕怪傑合作推出套餐。（麥當勞官網）

麥當勞宣布，今年節慶檔期將帶來一位「淘氣新成員」，12月2日起，全美指定門市將限時推出聖誕怪傑餐「The Grinch Meal」，為假日餐桌增添一抹搗蛋的樂趣。這次與 Dr. Seuss Enterprises的聯名合作，最吸睛的亮點是首次在美國登場的「Dill Pickle McShaker Fries」，酸香味十足，讓薯條瞬間變身為節日限定美味。

根據麥當勞介紹，顧客只需將特製的酸黃瓜調味粉倒入McShaker袋中搖勻，就能為薯條帶來刺激味蕾的酸香風味。套餐可搭配Big Mac或10塊雞塊，再加上一杯中杯飲料，讓忙碌的假日也能享受一份滿足又趣味十足的美味。

除了創意薯條，套餐中還附贈一雙以The Grinch為主題設計的節慶襪，共有紅、黃、藍、綠四種活潑顏色，印有角色經典造型與趣味字句，甚至可以臨時當作聖誕襪使用，讓節日裝飾瞬間活潑起來。

麥當勞通過官網還特別加入角色互動：The Grinch用手寫紙條「回應」此次餐點，語氣調皮地表示，推出這款餐點的目的是在假日帶來「一點惡作劇般的樂趣」，讓粉絲在品嚐美食的同時，也能感受到格林奇的搗蛋魅力。

麥當勞提醒，這款聯名餐點僅在全美特定門市限時供應，售完為止。今年的「The Grinch Meal」不僅是一份美味套餐，更是一場趣味節慶體驗，預計將吸引家庭與年輕族群，在年底假期裡帶來滿滿笑聲與歡樂。

柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

