麥當勞攜手「聖誕怪傑」新套餐贈節慶襪

麥當勞與聖誕怪傑合作推出套餐。（麥當勞官網）

麥當勞 宣布，今年節慶檔期將帶來一位「淘氣新成員」，12月2日起，全美指定門市將限時推出聖誕怪傑餐「The Grinch Meal」，為假日餐桌增添一抹搗蛋的樂趣。這次與 Dr. Seuss Enterprises的聯名合作，最吸睛的亮點是首次在美國登場的「Dill Pickle McShaker Fries」，酸香味十足，讓薯條瞬間變身為節日限定美味。

根據麥當勞介紹，顧客只需將特製的酸黃瓜調味粉倒入McShaker袋中搖勻，就能為薯條帶來刺激味蕾的酸香風味。套餐可搭配Big Mac或10塊雞塊，再加上一杯中杯飲料，讓忙碌的假日也能享受一份滿足又趣味十足的美味。

除了創意薯條，套餐中還附贈一雙以The Grinch為主題設計的節慶襪，共有紅、黃、藍、綠四種活潑顏色，印有角色經典造型與趣味字句，甚至可以臨時當作聖誕襪使用，讓節日裝飾瞬間活潑起來。

麥當勞通過官網還特別加入角色互動：The Grinch用手寫紙條「回應」此次餐點，語氣調皮地表示，推出這款餐點的目的是在假日帶來「一點惡作劇般的樂趣」，讓粉絲在品嚐美食的同時，也能感受到格林奇的搗蛋魅力。

麥當勞提醒，這款聯名餐點僅在全美特定門市限時供應，售完為止。今年的「The Grinch Meal」不僅是一份美味套餐，更是一場趣味節慶體驗，預計將吸引家庭與年輕族群，在年底假期裡帶來滿滿笑聲與歡樂。