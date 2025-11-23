醫療成本上升 AcoM專家警告：移民、低收家庭首當其衝

國醫療保健服務將迎來全面變革， AcoM聚焦更公平、更負擔得起的醫療保健體系。（AcoM提供）

在美國醫療成本持續攀升、醫療補助（Medicaid）與聯邦醫療保險 （Medicare）面臨重大政策調整之際，多位來自全國性政策機構、法律服務組織及醫療倡議團體的專家21日共同出席AcoM線上研討會，分析2026年前後可能到來的醫療改革震盪，並警告此波變動將對移民家庭、低收入 者與老年群體造成深遠影響。

參會專家有Healthsperien高級副總裁兼法律顧問貝德納爾（Tomas Bednar），老齡正義倡議組織克里斯特（Amber Christ），美國家庭健康倡議組織特里波利（Sophia Tripoli）。

專家指出，現任政府正嘗試恢復「公共負擔（Public Charge）」規則的舊定義，使部分醫療補助與福利項目再度被納入綠卡審查考量。這一政策逆轉，被專家視為對拜登政府時期寬鬆政策的全面回撤。

多位講者強調，盡管規則尚在提案與法律挑戰階段，但寒蟬效應已快速擴散──大量移民家庭因恐懼未來申請遭拒，不敢使用本來合法可領取的福利。若相關變化落實，美國可能出現歷史性規模的失保潮。線上會議上，多名研究者預估，未來數年內將有數百萬人因資格收緊與成本上升而失去醫療保險，打破目前全國無保人口處於歷史低點的局面。

會議中多位專家特別提到HR1（「大而美法案」）帶來的深層影響。該法案被批評「大幅減稅富人、削弱低收入家庭保障」，其中涉及白卡 與家庭支援服務的大規模削減，預計將迫使各州面臨龐大預算缺口。專家指出，白卡的居家與社區服務占其支出高達51%，一旦被迫縮減，將直接影響長者、殘障人士與照護人家庭最依賴的基礎照護。

克里斯特在會上強調，65歲以上全美逾7000萬老人高度依賴Medicare，而120萬具雙重資格（Medicare與Medicaid）的受益者更可能因白卡資格收緊而面臨無法負擔自付額的困境。「這是前所未見的危機，我們從未看過付出多年稅金、依法合格的移民，因政策逆轉而突然被排除在醫療保障之外。」

特里波利強調，美國醫療危機的根源在於「價格失控」──藥價上漲、醫療集團壟斷與保險公司成本轉嫁，使消費者即便有保險，也需承擔逐年增加的免賠額與自付額。「愈來愈多人在付房租與看病之間被迫二擇一，這不是個例，而是全國現象。」

會議最後，專家們呼籲國會在政治僵局中優先處理醫療議題，避免因補助中斷與預算削減引發下一波公共衛生危機。「醫療問題不是其中之一，它就是問題本身。如果不控制成本、保障覆蓋，未來將沒有任何系統能支撐起美國的醫療需求。」