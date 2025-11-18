我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

吃迷幻蘑菇試圖關飛機引擎 機長判無需服刑

編譯組／綜合報導
前阿拉斯加航空公司飛行員艾默森（中）周一走進位於俄勒岡州波特蘭市的美國地方法院。 （美聯社）
一名於2023年服用迷幻蘑菇、在非執勤時試圖關掉民航機引擎的前阿拉斯加航空飛行員，17日被法官裁定無須服刑。

「美聯社」報導，俄勒岡州波特蘭市美國地方法院法官巴吉爾(Amy Baggio)判處前飛行員艾默森(Joseph Emerson)無須服刑，予以三年的監管釋放(supervised release)。此案引發大眾對駕駛艙安全與飛行員心理健康支持的關注。

聯邦檢察官請處判刑一年監禁，艾默森的律師則尋求緩刑。法官巴吉爾表示，飛行員是人，所有人有時需要幫忙。

2023年10月22日，艾默森在非值班期間搭乘Horizon Air航空公司、自華盛頓州Everett飛往舊金山航班時，試圖在駕駛艙切斷航班引擎，但隨即被機組人員制伏。飛機改道降落在波特蘭、機上載有超過80人。

艾默森告訴警方，他因一名朋友過世而情緒低落，約於兩天前服用迷幻蘑菇，並已超過40個小時未入眠。他說以為自己當時在作夢，試圖抓住兩個紅色把手醒來，而這兩個把手則是可啟動滅火系統並切斷引擎的燃油供應。

他被關押46天，並於2023年12月獲釋、等待審判。獲釋條件包括接受心理健康服務、戒毒與酒精，遠離飛機。

法官巴吉爾指出，這起案件是一個警示。在宣判之前，艾默森表示對自己造成傷害感到後悔，他告訴法庭，這場悲劇迫使他成長。

艾默森原在聯邦法院被控干擾機組人員，俄勒岡州的州級起訴書單獨指控他犯下83項危害他人安全罪與1項危害航空器安全罪名。

州法院判處他50天監禁、外加五年緩刑、664小時社區服務，以及超過6萬美元的賠償金，幾乎全部賠償給阿拉斯加航空集團。判決還包括毒品、酒精與精神健康治療的規定，以及避免接觸飛機的規定。

