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屋崙義大利餐廳推外帶 在家也能享用奢華義式美食

記者王彥婷╱屋崙報導
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Belotti Bottega位於屋崙的Piedmont大道。（取自Belotti官網）
Belotti Bottega位於屋崙的Piedmont大道。（取自Belotti官網）

製作工序繁複、用料講究的義大利菜廣受喜愛，但想要在家中復刻確實不太容易。屋崙著名的義大利餐廳Belotti Ristorante e Bottega想到辦法，計畫開設新的外帶餐廳，供應外帶餐食和義餐原料，讓更多市民能在家中享用「奢華」的義式美食。

Belotti的旗艦店位於屋崙的Rockridge區，另一家分店Bottega位於Piedmont大道，用餐環境輕鬆隨意，提供外帶以及送餐服務。第三家分店計畫開設於馬丁路德金路5319號，即Ovo Tavern & Eatery的舊址。據稱，新店將於2026年開業。

東灣時報（East Bay Times）報導，主廚貝洛蒂（Michele Belotti）一向推崇簡約且易接近的餐食風格，他當初創建Bottega也旨在傳播他對簡單義式餐食的熱愛。最受歡迎的菜餚是一種名叫Agnolotti di Lidia 的皮埃蒙特式傳統意麵，配以牛腱、豬里脊、香腸和蝸牛等新鮮食材，醬汁是牛肉濃湯，據說需要三天時間才能熬製成功。顧客普遍對這裡的麵食讚不絕口，稱義麵醬汁濃郁，麵條軟硬適中，沙拉的擺盤精緻，食材新鮮，非常美味。

2022年，這家餐廳在信使報（Mercury News）評選的灣區50佳餐廳中名列第四。評論家亞德加蘭寫道：「咬一口米貝洛蒂的做的菜，你幾乎能聽到Netflix劇集『主廚的餐桌』（Chef′s Table）開場時那段扣人心弦的交響樂，這位義大利廚師往砧板上輕輕地撒著麵粉。」

米其林指南也評論︰「自製意麵也是這裡的一大亮點，包括配以番茄醬和奶油般的布拉塔奶酪的祖傳穀物義大利麵。」

Bottega餐廳主打外帶，出售Belotti招牌意麵，廣受顧客喜愛的belotti風味醬汁，還有適合野餐聚會的義大利小零食。

義大利 屋崙 灣區

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