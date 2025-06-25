全國優質生活城市 北加聖拉蒙市奪冠 布利桑頓排第2

圖為布利桑頓一處公園。(記者王彥婷／攝影)

美國社會進步指數（Social Progress Index）日前公布的2025年全美最高生活質量城市排名中，北加州 三谷地區( Tri-Valley)的聖拉蒙市和布利桑頓市從全美50個州500個大城市中脫穎而出，奪得第一名和第二名。

這兩座城市有幾大共同特點：社會治安良好、高分學校眾多、鄰里關係融洽、社區環境友善、公園數量多且風景優美。

評分標準分為三大維度，人類基本需求、社會福祉基礎以及機會，具體包括醫療、社會安全、公共交通、教育普及與質量、自然環境、資訊、社會包容性以及個人選擇等。根據社會進步促進會（Social Progress Imperative）網站，這三大維度提供了地方層面社會進步的全面、數據驅動的印像，使政策制定者、公民領袖和倡導者能夠洞察情況，做出明智的決策，促進福祉和公平。

前年剛從北卡搬來布利桑頓的張先生對此結果毫不意外。他說：「我住過好幾個城市，東部西部都有，我最喜歡這裡。公園多，空氣好，綠化也不錯。街里街坊都很熱情，相處十分融洽。退休 後我和太太平時到公園散散步，和朋友們聊天下棋，一點都不孤單。」

近年來，愈來愈多的人定居三谷。健康的自然和人文環境、高質量教育和醫療水平、便利的交通是他們選擇這裡的主要原因。

劉女士在舊金山 市上班，每天通勤要一個半小時。在被問到為什麼不選擇住在更近一點的地方，她表示，她上班坐捷運(BART)，比開車要快，還能工作發郵件，很方便。

她還說，家中父母年紀大了，布利桑頓有很多大醫院，就醫容易。附近有各種各樣的課外補習班，大多負責接送，很適合他們這種「上有老、下有小」的上班族。

社會進步促進會在報告中強調：「在當今世界，單憑經濟增長已不再是衡量社區成功和社會福祉的可靠指標，社會進步地圖力求透過衡量直接影響日常生活的結果，更準確地反映人們的處境。」

布利桑頓市長巴爾赫(John Balch)說：「這些排名並不是偶然，他們反映出當地政府致力於投資民眾和城市。」