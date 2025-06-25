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灣區城市夏季音樂會 譜寫文化亮點

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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聖塔克拉拉市將每周五晚間變身為音樂與美食的派對現場。（取自聖塔克拉拉市府網站）
聖塔克拉拉市將每周五晚間變身為音樂與美食的派對現場。（取自聖塔克拉拉市府網站）

隨著夏日腳步漸近，灣區各城市熱情推出一系列免費或低價的戶外音樂會活動，邀請民眾走出戶外、共享音樂、陽光與社區時光。「灣區城市夏季音樂會」（Bay Area City Summer Concert Series）正逐漸成為地方文化亮點，也為在地音樂人與家庭提供難得交流平台。

南灣的聖塔克拉拉市將每周五晚間變身為音樂與美食的派對現場。中央公園(Central Park）大草坪上設置流動餐車與家庭野餐區，「夏日音樂節」活動吸引了大量家庭與長者前來共度夜晚。今年曲目多元，涵蓋搖滾、鄉村、布魯斯及流行金曲，並特設「親子舞台」與面部彩繪、泡泡表演等兒童節目，適合全家大小同樂。

在東灣，柏克萊的「公園音樂周末」也已啟動，由市政府與社區音樂基金會共同策劃，於市區多處小型公園輪流舉行音樂會。演出者多為在地年輕音樂家與學生團體，強調多元文化與原創作品。

在半島的紅木城，著名的「廣場上的音樂」（Music on the Square）重返市中心廣場，周五晚間定期舉辦。主辦單位強調音響、舞台與燈光均採專業規格，打造媲美售票演唱會的品質。市府也同步推出「廣場上的舞蹈」（Dancing on the Square）等舞蹈系列，延伸音樂會的參與形式。

各城市主辦單位普遍強調，這些夏季音樂活動除提供娛樂，更是疫情後重建社區連結、支持藝文產業的管道。在場地規畫與宣傳上，也特別注重族裔多元與語言包容，例如提供中文、越南文、西班牙文等節目簡介，並邀請不同族群背景的表演者參與。

民眾參與意願也十分踴躍，尤其家庭與銀髮族群對免費、高品質、無需遠行的音樂活動讚譽有加。不少居民表示，在工作與生活壓力之餘，能在社區公園裡隨著現場音樂起舞，是「夏天最幸福的時光」。

如欲查詢各地音樂會時程與演出資訊，可至各市政府官網或相關社區臉書專頁瀏覽。未來兩個月，音樂將在灣區的大街小巷持續響起，為城市注入夏日的節奏與生機。

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