灣區厚曲奇Batch 22 實體店進駐洛斯蓋圖

手工餅乾品牌Batch 22開首家實體店。（圖源Batch 22 instagram）

灣區 人氣手工餅乾品牌Batch 22終於近日迎來首家實體店，地址位於洛斯蓋圖，為這款相當厚的曲奇餅提供一個固定販售的據點，標誌著該品牌從家庭配送走向本地社區的新篇章。

根據Eater San Francisco的報道，創辦人艾米·王（Amy Wong）與伴侶勞倫斯·康姆斯（Lawrence Combs）於 2020年疫情 期間在自家廚房創立Batch 22，當時每周僅限時開放線上訂購並由他們親自配送。其超厚、手掌大小、酥脆外皮搭配融化內餡的特色餅乾迅速走紅，品牌名稱源自創業初期的第22批試做餅乾，當時配方與口感完美結合，從此成為品牌代表。

新店位以標誌性奶油黃色為主調，牆面畫有「土豆廚師」，以卡通風格傳遞品牌幽默與親和力。為空間增添趣味。烘焙坊推出六種招牌口味，包括經典巧克力碎片、燕麥葡萄乾、草莓奶油、紫薯、花生醬巧克力與黑巧克力橙皮餅乾。餅乾重達 6 盎司（約 170 公克），是傳統曲奇的數倍大小，店內同時販售熱咖啡與冷牛奶供搭配享用。盡管艾米·王一開始因放棄原有的行銷職涯轉行烘焙而讓父母擔心，但她認為創業的決定改變了人生軌跡：「亞裔 家庭總希望孩子成為醫師、律師或工程師，但我選擇了另一條路，這段旅程雖艱難，卻非常值得。」有顧客表示，餅乾吃起來很厚，分量十足，比普通的餅乾更有滿足感。