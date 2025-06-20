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谷歌紀念「六月節」 灣區藝術家芮伊塗鴉致敬

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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由灣區藝術家芮伊創作的谷歌六月節主題塗鴉。（取自谷歌塗鴉網站）
由灣區藝術家芮伊創作的谷歌六月節主題塗鴉。（取自谷歌塗鴉網站）

為紀念「六月節（Juneteenth），」谷歌19日推出主題塗鴉（Google Doodle），以圖像藝術形式向美國歷史上這一重要的日期致敬。這幅由舊金山藝術家芮伊（Monique Wray）創作的塗鴉，將非裔美國人的文化遺產與德州歷史元素巧妙融合，彰顯自由、音樂與社群精神。　

「六月節」源自1865年6月19日，當時聯邦軍隊抵達德州加爾維斯頓（Galveston），正式宣布當地被奴役非裔自由的消息。儘管林肯總統早在1863年簽署「解放宣言」，但德州奴隸直到兩年後才獲知。自此，這一天逐漸在美國各地成為非裔社群慶祝自由與族群堅韌的重要節日，並於2021年正式列為美國聯邦假日。

芮伊的塗鴉作品中，每個字母都蘊含象徵意涵：畫面中心是一群身著牛仔靴與吊帶褲的舞者，以美國黑人文化中的經典「排舞（line dancing）」形式表達歡慶與團結。圖中亦可見德州州鳥「知更鳥（mockingbird）」、藍帽花（bluebonnet）、手持摺扇的人物，以及代表西部服飾的元素，致敬早期在德州工作的非裔牛仔歷史。

此外，畫中也描繪DJ播放黑膠唱片，呼應黑人音樂的傳承與演變；而兩側藍帽花除了象徵德州州花，也暗指由前奴隸創立的「藍帽電力合作社（Bluebonnet Electric Cooperative）」，該組織在種族隔離時期爭取經濟與文化自主權，象徵非裔社群的堅毅與集體行動力。

藝術家芮伊在自己的個人網站上表示：「塗鴉是在向德州致敬」，並解釋德州是美國第一座「解放公園（Emancipation Park）」的誕生地，也是1872年最早舉辦解放日慶典與聚會的地方。這座公園由曾經遭受奴役的人集資購買，象徵著自由與解放的歷史印記。

今年的六月節，灣區各地都舉行音樂會、遊行、教育講座與社區聚會等活動，以紀念這段歷史，並強調追求平等與自由仍是一項持續的努力。谷歌的主題塗鴉，則讓全球使用者有機會透過互動圖像了解這段深刻的美國歷史篇章。

德州 非裔 谷歌

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