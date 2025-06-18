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聖縣啟用佛蒙特之家 注入精神健康資源

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉縣議長李洲曉表示，佛蒙特之家的開業，象徵著在打造一個全面、可持續的精神健康支援網路上邁出堅實一步。（記者龔玥╱攝影）
聖塔克拉拉縣議長李洲曉表示，佛蒙特之家的開業，象徵著在打造一個全面、可持續的精神健康支援網路上邁出堅實一步。（記者龔玥╱攝影）

聖塔克拉拉縣近日啟用一座名為「佛蒙特之家」（Vermont House）的新成人住院行為健康治療中心，標誌著該縣為緩解精神健康危機、擴大治療床位資源所做努力的新里程碑。這處設施為縣政府購置並翻修而成，將專門服務於需要長期住院精神健康支援的成年人。

自2022年以來，縣府已新增208張住院行為健康床位，占既定目標530張床位的近四成。佛蒙特之家正是這一進展的縮影。它不僅提供穩定、安全的治療環境，也體現出縣府持續投資於心理健康、毒物使用治療和危機回應體系的承諾。

「佛蒙特之家的開業，不僅代表我們新增了一處可提供長期住院照護的設施，也象徵著我們在打造一個全面、可持續的精神健康支援網路上邁出堅實一步。」聖塔克拉拉縣議長李洲曉(Otto Lee)說，「我們的目標是讓需要幫助的居民，能夠在關鍵時刻得到及時、專業的支援，而不是被迫進入急診室或司法系統。」

佛蒙特之家是縣政府在2025至2026財政年度預算中所列行為健康投資之一，其他項目還包括在現有醫療院所中擴增精神健康床位、加強毒物使用干預，以及建立多部門危機應對機制。

「擴大行為健康服務網路，不僅是對公共健康的投資，更是對我們社區未來的投資。」縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）說，「我們必須打破孤立和恥感，讓每個人都能獲得他們應得的支持和治療，佛蒙特之家是這條路上的關鍵一步。」

縣議員杜昂（Betty Duong）、縣行政長威廉姆斯（James R. Williams）與多位社區合作夥伴也出席了啟用儀式，其中包括長期致力於無家可歸者與精神健康服務的非營利組織「社區解決方案」（Community Solutions）。

啟用儀式當天，民眾可參觀佛蒙特之家內部設施，並與醫療人員及服務物件進行一對一訪談。現場展出的一系列圖表及圖像，則呈現了聖塔克拉拉縣自危機宣佈以來在精神健康資源拓展方面的具體成果。

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