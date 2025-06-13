名媛慈善聯盟、五系中醫藥大學 合辦養生講堂

國際名媛慈善聯盟和五系中醫藥大學合辦養生講堂。(主辦方提供)

為幫助大家打造融合養生、休閒於公益的優雅生活方式，揭開健康公益的新一頁，由國際名媛慈善聯盟和五系中醫藥大學合辦的「養生講堂」，於6月8日在五系中醫藥大學舉行合作簽字儀式及開幕剪綵。

成立八年的國際名媛慈善聯盟，數年如一日幫助家橋驛社等處的老人，捐款行善，會長等負責人多次榮獲慈善皇后的稱號，享譽舊金山灣區 。五系中醫藥大學是美國最好的中醫學府之一，治癒一些西醫一籌莫展的疑難雜症，廣受好評。

國際名媛慈善聯盟的創會會長賈惠君、五系中醫藥大學副校長黃怡辰在簽字儀式上致詞。他們有共同的理念，決定以中醫藥健康養生，傳遞愛和美的慈善。共同推出「慈善經典」與「健康講堂」兩大項目，開設「四季養生興趣班」，把中醫養生理念融入日常生活，尤其適合女性學習和實踐。並推出「名媛，五系，慈善，休閒養生日」。

中醫專家陳熊、僑領何孔華、美國中醫公會付會長陳月光、華商總會副會長羅志秋，也先後講話，表達共同的理念，用中醫藥養生作為慈善，造福民眾。

與會的還有北美洲國際名媛會執行長許秀珍、總會秘書長兼副會長任冰婷，執行副會長 Shirley Chen、總會財務長林暁玲美洲中醫學會會長馬雪、美中上海友好協會秘書長單基雄，形象美學院長Michelle、東方冥想慈容等等眾多社會賢達。