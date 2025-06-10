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灣區掀麻將館風潮 結合酒吧成年輕人社交新熱點

編譯廖宜怡／綜合報導
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屋崙麻將酒吧13 Orphans成為灣區年輕人社交新場所。（示意圖，取自Pexels）
屋崙麻將酒吧13 Orphans成為灣區年輕人社交新場所。（示意圖，取自Pexels）

經過屋崙不起眼的小吃店「爸爸家」（Baba's House），會聽見店內傳出一些引人側耳的聲音。順著喧鬧的人聲和霓虹燈招牌從店後方樓梯走上去，一間舒適的麻將館出乎意料地出現在眼前。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）表示，這間名為13 Orphans的麻將館是由劉真（Jenn Lui，音譯）、陳亞倫（Alan Chen，音譯）和賈西亞（Eman Garcia）共同開設，上周剛舉行過盛大的開幕派對，門票秒殺售罄，於是他們又辦了第二場。麻將館裡充滿碰牌聲、笑聲和DJ打碟聲，另一邊則是由儲藏室改成的全新酒吧，提供菜餚和燒酒。

曾經被視為是老年人消遣的麻將現在在灣區正夯，在年輕人中十分流行，從俱樂部、書店到專門的麻將館應有盡有。

劉真表示，「爸爸家」最初只是一家普通小吃店，因為位置偏僻，客人不多。後來，餐廳開始舉辦各種社區活動，包括拼字比賽、喜劇表演和工作坊。很快地，麻將就成了最受矚目的焦點，它會和DJ表演、即興演奏和卡拉OK等活動同時進行。

劉真未婚夫陳亞倫說：「加入麻將感覺像是用一種現代的方式重現我們的文化。這個遊戲裡有很多看似無禮的元素，尤其是源自粵語的部分，但一切只是為了好玩。」

主廚兼合夥人賈西亞表示，他在13 Orphans的開幕派對上提供精心設計的西班牙式小吃（tapas），他稱這些食物等於是華人的點心（dim sum），上菜時都會向客人說一些感性的話，傳遞這些食物的訊息。

喜萊莉．陳（Hillary Chin，音譯）表示，她自去年9月學會打麻將後就一直是這裡的常客，還經常自願幫忙。她說：「我決定要去紋一個麻將刺青，因為這裡對我來說已經變成一個特別的地方。如果我沒有其他地方去，我隨時可以來『爸爸家』。我喜歡這裡有我的文化，這是這個地方和這個遊戲重要的部分。」

劉真說：「大家玩得開心是最重要的事。我們對這個地方傾注了我們全部的心力，大家也感受到我們的願景，所以我覺得很成功。」

灣區 喜萊莉 舊金山

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