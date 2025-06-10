核桃溪商會追蹤遊客手機 引發隱私權爭議

風景優美的東灣城市核桃溪，為增加府庫收入而追蹤訪客 。(谷歌地圖)

核桃 溪商會對進出該市的遊客進行追蹤，引發隱私權益者的關注，專家提供如何阻止被追蹤的簡單方法。

聖荷西信使報報導，只要你在核桃溪待上兩小時，當地的商界領袖就可能追蹤你。該商會已與專注於旅遊業的公司 Arrivalist合作，該公司的平台利用行動位置資料集，為核桃溪商會和遊遊局提供消費者行為和市場趨勢資料。該公司從手機訊號塔台、WiFi 路由器和其他來源收集訊息，以追蹤行動裝置的位置。

盡管美國以及加州 的一些城市都在使用該平台，但核桃溪似乎是大灣區 第一個使用該平台的城市。核桃溪商會表示，他們正在與該公司合作，試圖了解遊客在這座城市的消費方式，並希望以此幫助他們吸引更多遊客，讓八家酒店約1300間客房都住得更滿。最新的一家是去年剛開幕的希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn）。

除非能夠增加收入或找到更有創意的解決方案，否則該市將面臨預算赤字。增加酒店住宿率將產生至關重要的收入，以緩解預算困境。在3日傍晚的一次會議上，商會的代表展示了他們如何追蹤5月初灣區春季經典小學女子籃球錦標賽的參賽者；他們獲得了有關參賽人數、參賽者來自哪些城市或州以及住宿晚數的數據。

商會執行副總裁漢克頓（Nicole Hankton）表示，這些數據是匿名的。她說，這些數據不包含族裔、年齡、姓名、電話號碼或地址。商會可以設立「興趣點」來追蹤特定地點或活動（如灣區春季經典賽）的客流量，為未來的行銷工作提供參考。

古丁（Dan Goodin）在報導灣區的隱私議題方面有20年經驗，他指出Arrivalist沒有事先徵詢就蒐集個人隱私資訊，「真是超恐怖的」（It's just super creepy）。避免被追蹤的方法很簡單，只要到活動裝置的「設定」（settings），找到「位置」（location）然後把它關掉，你的手機就不能被追蹤了。