世報矽谷科技夏令營 7/13-7/27再登場

舊金山世界日報與多家企業合作舉辦的「2025美國矽谷科技夏令營」，將於7月13日至27日再次登場。（世界日報提供）

由舊金山世界日報 主辦、多家企業合作舉辦的「2025美國矽谷 科技夏令營」，將於7月13日至7月27日再次登場。這場匯聚矽谷科技資源與前瞻視野的營隊，去年獲得學生與家長一致好評，今年再度推動，帶領學員深入探索數位時代的核心基礎設施與產業前沿。

延續去年的良好合作關係，世界日報今年也再度與Nomad Futurist Foundation合作。在Nomad Futurist和其介紹的數據中心的帶領下，學員有機會親臨並學習數據中心完整的作業流程和架構，還能聆聽企業員工的職業經歷和建議。

Nomad Futurist Foundation是一個非營利教育機構，致力於推動數位基礎設施領域的公開理解與人才培育，並啟發下一代探索未來科技職涯的多元可能。2024年夏令營期間，基金會積極促成學員前往矽谷重要數據中心Coresite參訪，從供電、存儲、備援到冷卻系統，全程由業界專家親自帶領講解，啟發學生對於科技產業更全面的認識。

從底層變配電設施到頂層備援發電機的完整參觀行程，讓學員首度意識到數據中心如何支撐起日常所依賴的應用，例如Instagram、Netflix與Tiktok。也能讓有志於投身科技領域的學員，在與從業人員的對談中找到具體方向與目標。

今年Nomad Futurist基金會再次與世界日報合作，共同策畫內容更豐富的行程，讓參與學生不僅能親身踏入科技重鎮，也有機會與來自業界不同領域的專業人士交流，了解數位世界背後的運作機制與無限可能。

現在是矽谷科技營報名的最後機會，若有興趣請聯繫世界日報舊金山社 650-259-2058 企畫中心了解詳情。