聖塔克拉拉縣警長盼擴大無人機執法 議會初步投票同意

聖塔克拉拉縣警員操作無人機的景況。 (取自sheriff.santaclaracounty.gov)

聖塔克拉拉縣警長希望擴大使用無人機 參與執法，旨在減少警員暴力（deputy violence）。縣議會在初步投票 中全票贊同，但監管單位認為現擬的使用規定太過鬆散，應該做適當的修訂。

聖荷西 焦點報報導，6月3日縣議會初步投票通過後，最終投票定於6月17日進行。這將允許警長瓊森（Bob Jonsen）的縣警局從總部的地點遠端部署無人機，以應對現場服務需求。執法人員表示，這可能會減少武力使用。目前的規定只允許在抗議活動期間從巡邏車上部署無人機。該法案還將授權警員在監獄中使用無人機。

雖然縣議員大致都贊成擴大使用無人機，但他們也指示瓊森的辦公室做出一些政策改變，並要求提供更多有關如何擴大無人機使用的資訊。第一區議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）在3日的會議上表示：「人們有權聚集和示威，我認為在黑人和棕色人種社區可能會出現過度監控的情況。我不喜歡這種過度監控的主意。」

相關單位提出的報告，還指出了縣警局需要改進政策的其他方面，並建議提高警員使用衝擊性武器（例如警棍和用於震撼人的投射物）的門檻，因為此前發現警員及打沒有拒捕的人士。報告還指出，一些警員在「空閒時間」的談話中，例如等待裝甲車到達或逮捕嫌疑人後，會關閉隨身攝影機。

縣警局發言人賈洛茲（Brooks Jarosz）向媒體指出：「我們嚴正對待任何有關無人機使用授權流程的顧慮，並正在研擬制定一項最終政策，明確定義部署無人機的目的和準則。我們致力於與相關單位密切合作，並在改善政策的過程中進行有實質作用的對話。」