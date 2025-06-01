拍達路瑪小鎮蓋豪華酒店 居民欲公投反對

一家豪華飯店可能會改變拍達路瑪這個加州小鎮，但一些居民正在抵制。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，是否允許在市中心建造Appellation酒店，在拍達路瑪（Petaluma）的領導者和居民之間激起了一場爭鬥，導致了網上的惡意攻擊和市議會會議上的謾罵。

從紙面上看，Appellation酒店為拍達路瑪市中心提供了一個未來願景： 一個由瓷磚鋪成的高大立方體，以一家「農場到餐桌」（farm-to-table）餐廳為中心，頂上是一個通風的屋頂酒吧。

但該建築從現在雜草叢生的地塊上拔地而起，高72英尺，將使其周邊的飼料店、維多利亞式建築和舊式建築廣場相形見絀。對於一些人來說，飯店的概念對於鄉村環境來說顯得過於龐大和現代。而在另一些人看來，這代表著北部灣小鎮的最佳填充式發展，如果浪費掉就太愚蠢了。

拍達路瑪穀倉和後院雞舍沿著葡萄酒之鄉的邊界蔓延，海德斯堡（Healdsburg）等鄰近城市已經轉變為旅遊勝地，引來了米其林星級餐廳和豪華飯店。

共同創立Appellation品牌的名廚帕爾默（Charlie Palmer）表示，拍達路瑪就像20年前的海德斯堡。他見證了希爾德斯堡居民從懷疑到接受，再到現在，這個昔日的梅子和木材前哨擁有22個品酒室，環繞著主廣場。海爾茲堡前市長普拉斯（Gary Plass）說，這樣的經濟繁榮讓每個人都感到振奮。

雖然拍達路瑪有著不同的文化和心態，但它正處於十字路口，很容易成為下一個葡萄酒和美食聖地。但到目前為止，居民和商家都在抵制這種轉變。該市中心似乎每家公司都開在20世紀初的工廠裡。一條河流從火車站和倉庫區穿過，連鎖零售店隱藏在鑲有飾面的磚石後面。當地人極力保護這種傳統和獨立精神，對新的房地產 項目投以警惕的目光。

相反，飯店的支持者認為，飯店將為這個被零售業空置所困擾的沉睡小鎮注入稅收和活力。

拍達路瑪市市長麥克唐納（Kevin McDonnell）說：「我們聽取了所有人的意見，並非常小心地保留和保護了這一歷史街區。」他誇讚了飯店將帶來的就業機會、稅收和旅遊業，以及對周邊企業的連鎖效益。

由於不滿意，反對該飯店的人開始為選民公投收集簽名。他們預計到下周將獲得5000個簽名，超過有資格參加投票 所需的4100個簽名。