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Salesforce斥資80億 收購Informatica

編譯林思牧／綜合報導
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Informatica 位於紅木城的總部。 (谷歌地圖)
Informatica 位於紅木城的總部。 (谷歌地圖)

舊金山的旗艦公司之一Salesforce的規模正在進一步擴大。公司27日宣布，將以80億美元的高價收購位於紅木城的數據管理公司Informatica。

SFGATE報導，這兩家灣區公司本是競爭對手，因為Informatica生產與Salesforce旗下MuleSoft等的類似產品。兩家公司在一份聯合新聞稿中宣布了這項收購協議。提案仍需獲得監管部門的批准，但Informatica的股價在周二上午已躍升至該交易鎖定的每股25美元的價格。

Salesforce 和 Informatica 皆不直接向一般消費者銷售產品，但它們的技術支撐著現代商業世界的各個層面。 Salesforce 銷售 CRM（客戶關係管理），此類別涵蓋處理銷售、行銷、IT 和資料的工具。 Informatica 可能會透過其資料管理服務來增強其最終產品線。該公司已在「財星100 強」企業中擁有 80 多家客戶。

正如業內流行的情況一樣，這兩家公司都在迅速將人工智慧融入其產品和品牌建設中。周二的新聞稿也不例外，「AI」一詞在文件中出現了 27 次，其中還有兩次是出現在第一句話中。

Salesforce 目前正在推廣「Agentforce」，一種旨在自動化客戶工作流程中各種任務的工具。而 Informatica 的「CLAIRE」（請注意中間的兩個字母AI）則是專注於資料管理的自動化工具。

Salesforce 執行長班尼奧夫 （Marc Benioff） 表示，兩家公司的合併將「讓自主代理能夠為每家公司提供更聰明、更安全、更具可擴展性的成果」。 Informatica 執行長瓦利亞 （Amit Walia） 表示，兩家公司「在如何幫助企業在人工智慧時代充分挖掘數據價值方面擁有共同的願景」。

但新聞稿稱，Salesforce 預期未來將實現「顯著的成本綜效」。 Informatica 目前擁有超過 5500 名員工，而 Salesforce 則有超過 7萬6000 名員工。Salesforce最近幾年有幾件相當轟動的併購案，它於 2018 年以約 65 億美元收購了 MuleSoft，2019 年以 157 億美元收購了 Tableau，2021 年以 277 億美元收購了 Slack。

Salesforce公司宣布以80億美元高價收購Informatica。(本報檔...
Salesforce公司宣布以80億美元高價收購Informatica。(本報檔案照)

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