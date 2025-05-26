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灣區汽油降價 國殤日開車出遊報喜

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
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國殤日長周末，聖塔克拉拉縣普通無鉛汽油均價跌破5美元大關。（記者徐蓓蓓╱攝影）
國殤日長周末，聖塔克拉拉縣普通無鉛汽油均價跌破5美元大關。（記者徐蓓蓓╱攝影）

一年一度的國殤日（Memorial Day）長周末已經到來，象徵著夏季旅遊季節正式展開。對計畫駕車出遊的灣區居民而言，好消息是今年油價可望減輕荷包負擔。根據美國汽車協會（AAA）最新數據，加州無鉛汽油平均油價降至每加侖4.851美元，為近三年來同期低點。灣區各地亦出現下滑趨勢，例如舊金山平均油價為5.103美元，聖荷西以及整個聖塔克拉拉縣平均油價更是跌破5美元。

目前加州普通無鉛汽油均價在4.851美元，相比2022年6月14日的高點，回落約25%。聖荷西市目前均價相比去年同期的價格，下降23美分；相比22年6月13日的歷史高點下降24%。是2021年國殤日場周末以來的最低水平。

川普總統近日透過社交媒體與公開聲明，多次將油價回落歸功於其任內放寬能源管制的「川普效應」。在5月13日的一則貼文中，川普稱：「現在幾乎所有東西的價格，包括汽油、能源和食品，都在下跌！」而白宮在5月23日發布公報稱：「本次國殤日周末油價將是2021年來最便宜的，」並強調，這與川普總統上任首日就宣布了「全美能源緊急狀態」，並採取放寬石油和天然氣產業開採限制相關。

美國汽車協會日前發布的報告則認為，原油供應供需狀況的變動是導致今年油價下跌的原因之一。

據Axios SF報導，本次國殤日長周末，灣區人的主要出行熱門地點為聖塔克魯茲、納巴酒鄉、太浩湖、大蘇爾及優勝美地等國家公園。油價的下跌，對於需要駕車出行的人來說無疑是一個好消息。

AAA提醒駕駛者，儘管油價稍有緩解，但今年全美將有超過4510萬美國人於國殤日長周末出遊，而其中近九成選擇駕車。加州預估出遊人數超過480萬，為疫情以來最高紀錄之一。為了避免道路壅塞，提早出發、避開高峰時段，並留意車輛保養與輪胎狀況，以確保行車安全與燃油效率，也是省錢的不二法門。

油價 川普 加州

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