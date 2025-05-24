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舊金山市府雇用3.5萬人 過半不住市內

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山市政中心一景。(谷歌地圖)
舊金山市政中心一景。(谷歌地圖)

舊金山市政府雇用大約3萬5000名員工，過半數雇員卻不住在市界之內。不過近年來市民雇員比率有增加，這是什麼原因造成的呢？

舊金山紀事報報導，市政府的現役員工中，只有41%居住在市界內。其中大多數人（55%）居住在灣區的其他地方，甚至還有4%是居住在灣區的九個縣之外。聖馬刁縣的比率位居第二，為19%，其次是阿拉米達縣和康曲柯士達縣，每個縣各約有15%的舊金山市府員工—自2019年以來基本上沒有變化。

然而，居住在舊金山的員工比率自疫情爆發前就有所成長。2019年5月至2025年5月期間，住在市內的市府員工比率從36％上升至41％。是什麼推動了居住在市界內的政府工作人員數量的增加？

其中一個因素可能是疫情後舊金山和屋崙房價的下跌，因為新買家希望在郊區而不是市中心購買房屋—這種趨勢有時被稱為「甜甜圈效應」（donut effect）。房價的下跌可能使得一些市府員工更負擔得起在舊金山市的住屋與生活成本。

舊金山州大政治學教授麥克丹尼爾（Jason McDaniel）說，另一種解釋可能是市政廳近年來填補的職位類型。過去六年裡，舊金山新增了將近1500名員工，市政廳曾經因招募流程緩慢而繁瑣而難以填補數千個空缺職位，現在空缺率僅有5%。

在市界內居住的工作人員比率增幅最大的部門包括緊急管理部（Department of Emergency Management）、娛樂和公園部（Recreation and Park）以及公共圖書館（Public Library），這些機構的職責通常需要親自到場工作。麥克丹尼爾說，這也許可以解釋為什麼市府的員工現在更有可能住在市界裡。

市民員工的百分比不斷增加，但居住在灣區九縣以外的居民數量則下降了許多。2019年至2025年間，居住在灣區以外的市府員工比率下降了近3個百分點。

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