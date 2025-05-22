聖縣地檢處用沒收非法所得 獎勵創作反犯罪學生

高三學生阿貝洛憑藉對比畫面的視覺衝擊海報，獲得頭獎。（聖縣地檢處提供）

聖塔克拉拉縣地檢察長辦公室近日頒發「全民正義獎（Justice for All Award）」，表揚三位以反網路犯罪為主題進行創作的吉爾洛高中生，並頒發總額3000美元的獎金。特別的是，這筆獎金來自地檢處對毒販與其他犯罪分子的資產沒收基金，象徵將非法所得轉化為教育與預防犯罪的正向力量。

今年比賽主題為「防範智慧型手機 相關的網路犯罪」，涵蓋假冒身分交友（catfishing）、網路詐騙及霸凌等現代青少年常見的網路風險，鼓勵學生透過藝術創作提升社區警覺。

第一名得主為Christopher High School高三學生阿貝洛（Austin Abero），憑藉結合對比畫面的視覺衝擊獲得評審青睞，並獲1500美元獎金。他表示，希望藉由作品讓人們「點擊之前多想一秒」，未來也考慮就讀數位設計相關科系。

同校的高三學生拉莫斯（Nataley Ramos）榮獲第二名，獎金1000美元；第三名由Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy高二生桑切斯（Maya Sanchez）獲得，獎金500美元。

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在頒獎典禮致詞：「科技與手機雖帶來便利，但也潛藏風險。這些有才華的學生透過藝術提醒社區，提高防範意識，有助於挽救生命。」

頒獎典禮於吉爾洛市中心的Neon Exchange舉行，由助理地檢官哈曼（Terry Harman）主持，現場並展出來自16位吉爾洛學生的36件作品。Neon Exchange同時也是地檢署「Mariposas 韌性支援中心」所在地，專為暴力犯罪 受害者提供支援服務。

該藝術比賽每年開放給聖塔克拉拉縣所有高中生參加，歷屆主題包括毒品濫用、校園槍擊、紀念大法官金斯伯格等。雖非得獎者，所有參賽學生亦可獲得星巴克 禮卡作為鼓勵。

地檢處表示，這類活動不僅推動法治教育，也使沒收的犯罪資金發揮公益作用，透過青少年的創意與參與，打造更有警覺性的社區與更安全的數位環境。