我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

長榮攜世報辦「飛航菁英夏令營」 招生啟航

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報與長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。(主辦單位提供)
世界日報與長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。(主辦單位提供)

為培育具備國際視野與專業素養的未來航空人才，世界日報長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。活動專為16歲以上男女青年設計，名額僅限20位，內容結合飛行理論、模擬機體驗、探索飛行與認識職涯發展，為有志從事航空領域的青年提供全面體驗機會。

營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理、空氣動力學、飛機結構到航空氣象、導航技巧與航空通訊等主題進行深入探索。營隊強調實作與應用，透過駕駛模擬器操作與實際搭乘Diamond DA40飛行，讓隊員親身體驗飛行操作的流程與挑戰。

專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標準與系統運作，培養安全意識與工程素養。隊員也將體驗如何解讀氣象報告、制定飛行計畫，並模擬空中交通管制通訊，全面提升對航空運作的理解與反應能力。

世界日報舊金山社表示，為拓展視野，營隊特別安排前往航空博物館及國際機場進行實地參訪，並與航空從業人員面對面交流，深入了解產業運作與職涯路徑。此外，隊員也將參與事故案例研討與飛行任務模擬，提升判斷力與團隊合作，從實務中建立航空領域的整體概念。

活動最後將舉行結業典禮並頒發證書，肯定隊員在營隊中的努力與表現。世界日報舊金山社指出，營隊結合專業資源與國際教育環境，提供一個極具深度與啟發性的航空探索平台，透過實作與交流，協助隊員從體驗中建立志向，未來不管是在升學、職涯乃至於投身航空產業鋪設堅實起點。

活動日期：2025年7月7日至7月16日

招收對象：16歲以上男女青年

報名專線：650-259-2043

主辦單位：世界日報、長榮航空飛行學院

營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理...
營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理、空氣動力學、飛機結構到航空氣象、導航技巧與航空通訊等主題進行深入探索。(長榮航空學院提供)
專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標...
專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標準與系統運作，此為長榮航空學院實際模樣。(長榮航空學院提供)

世界日報 長榮 舊金山

上一則

世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航

下一則

支持台灣參與WHA 金山青年聲援

延伸閱讀

川普到阿聯 宣布超過兩千億元交易承諾、又賣145億元飛機

川普到阿聯 宣布超過兩千億元交易承諾、又賣145億元飛機
世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航

世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航
金州女武神隊舊金山升旗 女子職業運動邁向新紀元

金州女武神隊舊金山升旗 女子職業運動邁向新紀元
Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出

Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出
長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級

長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣