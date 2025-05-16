長榮攜世報辦「飛航菁英夏令營」 招生啟航

世界日報與長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。(主辦單位提供)

為培育具備國際視野與專業素養的未來航空人才，世界日報 與長榮 航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。活動專為16歲以上男女青年設計，名額僅限20位，內容結合飛行理論、模擬機體驗、探索飛行與認識職涯發展，為有志從事航空領域的青年提供全面體驗機會。

營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理、空氣動力學、飛機結構到航空氣象、導航技巧與航空通訊等主題進行深入探索。營隊強調實作與應用，透過駕駛模擬器操作與實際搭乘Diamond DA40飛行，讓隊員親身體驗飛行操作的流程與挑戰。

專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標準與系統運作，培養安全意識與工程素養。隊員也將體驗如何解讀氣象報告、制定飛行計畫，並模擬空中交通管制通訊，全面提升對航空運作的理解與反應能力。

世界日報舊金山 社表示，為拓展視野，營隊特別安排前往航空博物館及國際機場進行實地參訪，並與航空從業人員面對面交流，深入了解產業運作與職涯路徑。此外，隊員也將參與事故案例研討與飛行任務模擬，提升判斷力與團隊合作，從實務中建立航空領域的整體概念。

活動最後將舉行結業典禮並頒發證書，肯定隊員在營隊中的努力與表現。世界日報舊金山社指出，營隊結合專業資源與國際教育環境，提供一個極具深度與啟發性的航空探索平台，透過實作與交流，協助隊員從體驗中建立志向，未來不管是在升學、職涯乃至於投身航空產業鋪設堅實起點。

活動日期：2025年7月7日至7月16日

招收對象：16歲以上男女青年

報名專線：650-259-2043