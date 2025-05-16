AMC吉卜力電影節 多部經典重返大銀幕

AMC舉辦「吉卜力電影節」。（取材自Google Map）

為慶祝日本傳奇動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）創立40周年，AMC電影院 攜手自即日起舉辦「吉卜力電影節」（Ghibli Fest 2025），讓觀眾有機會在大銀幕上重溫經典動畫的魔幻魅力。

本次電影節將陸續放映宮崎駿與高畑勳等導演的代表作，包括「龍貓」、「霍爾的移動城堡」及「魔女宅急便」等多部人氣作品，提供不同年齡層與語言背景觀眾多元選擇。吉卜力作品不僅深受動畫迷喜愛，也打破世代與文化藩籬，傳遞愛、勇氣與自然尊重等普世價值，是全球影迷心中的永恆經典。此次影展不僅是對吉卜力藝術成就的致敬，也讓新一代觀眾能夠在戲院中首次體驗手繪動畫的溫度與細膩。

影迷亦可透過AMC官方網站查詢各地上映時間與購票資訊。灣區 包括聖荷西、庫比蒂諾等地的AMC電影院皆有排片，場場反應熱烈，建議提前訂票以免向隅。

不少家長帶著孩子前往觀影，並表示：「這是我童年的回憶，希望孩子也能感受到這些動畫的魅力。」也有影迷在社群媒體 分享觀影心得，直呼「在戲院看到龍貓跑出來的那一刻，眼淚都快掉下來了。」

吉卜力工作室自1985年創立以來，屢獲國際大獎肯定，其中代表作「神隱少女」更榮獲奧斯卡最佳動畫長片，奠定其世界動畫殿堂地位。吉卜力的作品溫暖無數人成長歲月，是許多人心中難以忘懷的童年記憶。此次吉卜力電影節，正是讓影迷再次走進大銀幕、重溫奇幻與純真的絢麗旅程。