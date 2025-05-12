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矽谷開放藝術工作室 3周展現在地創意

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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聖荷西玻璃藝術家黃廣華他發展出融合玻璃與馬賽克的創作風格，常從東方文化中汲取靈感創作。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西玻璃藝術家黃廣華他發展出融合玻璃與馬賽克的創作風格，常從東方文化中汲取靈感創作。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷年度藝術盛事「矽谷開放藝術工作室（Silicon Valley Open Studios）」於5月初正式登場。為期三周的活動吸引超過300位灣區藝術家參與，敞開畫室、陶藝坊與雕塑空間的大門，邀請民眾在周末親訪創作現場，近距離感受藝術家與作品之間的獨特連結。

這項始於1986年的藝術活動，至今已有近40年歷史，旨在推廣在地原創藝術，拉近藝術社群與大眾之間的距離。活動橫跨南灣、半島與海岸地區多個城市，包括巴洛阿圖、山景城、洛斯阿圖、庫比蒂諾（Cupertino）、聖荷西與聖他克拉拉等地。

參展作品類型多元，涵蓋油畫、水彩、攝影、玻璃工藝、纖維藝術、混合媒材、木工與數位藝術等。有些藝術家將自家庭院或車庫打造成展覽空間，也有創作團體聯合策展，打造社區型的藝術地標。

來自聖荷西 Alameda Artworks 的華裔藝術家羅昱（Margaret Luo）本次展出靈感源自自然的油畫系列。羅昱以虔敬之心觀察自然中的秩序與混沌，藉由畫筆捕捉那些常被忽略的節奏與對稱之美。她的創作聚焦自然界的波動、圖樣與鏡像結構，期望喚起觀者的好奇心與對環境更深的情感連結。

羅昱畢業於耶魯大學，並從事數據科學工作，後來轉向藝術創作，希望透過繪畫建立起更富情感與人性深度的人與自然關係。她的作品曾在加州多家博物館與企業空間展出。

另一位備受矚目的參展者是聖荷西玻璃藝術家黃廣華（Wesley Wong）。自1981年接觸彩繪玻璃以來，他發展出融合玻璃與馬賽克的創作風格，善於運用鮮明色彩與複雜幾何圖案，創造出獨特藝術作品。他的作品也常從東方文化中汲取靈感，題材包括蓮花、錦鯉、竹子、櫻花與雙喜等。

「我熱愛探索高溫玻璃的可塑性，並樂於與世界各地學生分享這些技藝，」黃廣華說。他長年於美國各地授課，也是拉斯維加斯「玻璃藝術節（Glass Craft & Bead Expo）」的常駐講師，並活躍於多個專業藝術協會。

周末和家人一同參觀的李先生來自洛斯阿圖。他表示，自己知道自己居住的社區中就有很多傑出的藝術家。很高興有這樣的機會，可以欣賞到藝術家們的創意成果，也很喜歡在陽光明媚的周末午後有和藝術家們輕鬆交流的機會。

「矽谷開放藝術工作室」活動，邀請民眾在周末親訪創作現場，近距離感受藝術家與作品之...
「矽谷開放藝術工作室」活動，邀請民眾在周末親訪創作現場，近距離感受藝術家與作品之間的獨特連結。（記者徐蓓蓓╱攝影）
羅昱曾經和父親一樣從事數據科學分析的工作，她轉型藝術家的得到了父母的支持。 （...
羅昱曾經和父親一樣從事數據科學分析的工作，她轉型藝術家的得到了父母的支持。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 矽谷 耶魯大學

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