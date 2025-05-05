聖塔克拉拉市健康長壽博覽會登場 5月連4個周五舉辦

聖塔克拉拉市舉辦Be Strong, Live Long健康博覽會。（聖塔克拉拉政府縣提供）

聖塔克拉拉市於5月舉辦第九屆年度「健康長壽」（Be Strong, Live Long）健康博覽會，為期四周，活動時間為每周五中午12時至下午3時，地點設於老年中心（Senior Center）。作為「老年人月」的一部分，本屆博覽會將以小型社區活動的形式進行，預計吸引眾多長者參與。

主辦單位邀請了不同的非營利組織與健康機構，提供從交通、家庭照護、聽力保健到心理健康 等多元服務。民眾每周都將有機會與不同的機構互動、獲得最新資訊，還可享受音樂表演與現場抽獎，並於樓上健康辦公室獲得免費血壓檢查。此外，每周也將供應7美元的盒裝午餐，數量有限，售完為止。

首場活動於2日登場，現場有音樂表演，參與機構包括阿茲海默症 協會、癌症 護理中心、天主教慈善機構、聖塔克拉拉圖書館凱瑟醫療集團、太平洋瓦電（PG&E）與聖塔克拉拉谷交通局（VTA）等。9日的活動則邀請藝術團於多功能廳表演，參展單位涵蓋成人日間服務、聖塔克拉拉地檢處受害者服務組、聖塔克拉拉婦女聯盟等。

16日將有市府公共工程、消防局及虐待老人工作小組在場提供資訊，另有自行車聯盟以及硅谷動物控制中心與成人日服務等單位參與。壓軸的23日也安排了舞者演出，野生動物照護中心、人道協會、看護者網絡、獨立生活中心在場服務。

活動由聖塔克拉拉婦女聯盟與凱薩永久醫療機構贊助。主辦方表示，希望透過連續四周的社區聚會與健康推廣，讓長者在獲得實用資源的同時，也能感受到社區的支持與關懷。