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獲中國「黑珍珠餐廳指南」肯定 江南雅廚登陸灣區

記者龔玥／聖荷西報導
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江南雅廚新店開業。（記者龔玥／攝影）
江南雅廚新店開業。（記者龔玥／攝影）

以蘇州傳統菜系聞名、獲中國「黑珍珠餐廳指南」肯定的江南雅廚，5月初正式開業，成為少數將江南本幫菜帶入美國高端餐飲市場的餐廳之一。餐廳選址於南灣核心區域，裝潢採用新中式風設計寫意江南，營造濃厚江南氛圍。

菜單上呈現多道蘇州地方菜，包括以刀工與湯底見長的「大煮乾絲」、酥脆甘香的「梁溪脆鱔」、融合毛豆與鴨舌的「槽雙鮮」、揚州炒飯、蓮藕等，還包括如「八寶飯」、「手作南瓜團」等被列入非物質文化遺產的菜餚。

食客沈小姐表示，灣區平時雖有不少中餐館，但像這樣專注於江南菜、且以文化感為賣點的餐廳不多。「我的期待值已經拉滿。」也有食客表示，他並不熟悉江南菜系，所以打算趁開業跟朋友去嘗嘗。

室內裝修充滿蘇州風格。（記者龔玥／攝影）
室內裝修充滿蘇州風格。（記者龔玥／攝影）

黑珍珠餐廳指南是由中國生活平台大眾點評於2018年起主辦的年度評選，其初衷在於發掘與傳承中國味道。與國際知名的米其林指南不同，黑珍珠強調地方風味與文化價值，並以「好吃的才是好餐廳」為理念。評選由專業評審匿名試吃後評分，依據「菜品質量」、「用餐體驗」、「文化表達」三項標準，評選出一鑽、二鑽與三鑽等級。江南雅廚曾於中國本部獲得黑珍珠一鑽認證。

目前江南雅廚提供英文與中文雙語菜單。開業初期現場設有蘇州評彈，試營業時已經顧客爆滿。江南雅廚以道地風味與文化氛圍吸引饕客，展現江南味道的迷人魅力。

灣區 中餐館

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