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金山增設279張康復床位 市長羅偉宣布啟用

記者李怡╱舊金山報導
位於田德隆社區的收容中心。（記者李怡╱攝影）
位於田德隆社區的收容中心。（記者李怡╱攝影）

為應對日益嚴峻的無家可歸與藥物成癮危機，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）日昨宣布，在全市五個據點增設、啟用279張康復與臨時住房床位，其中包括21張專門用於戒斷與住院治療的床位。此舉是市長「打破惡性循環」（Breaking the Cycle）行動計畫的重要里程碑，旨在為街頭露宿者與成癮者提供從收容、治療到重返社會的全方位支持。

這五個新開設或擴增的據點分別為，Mission街的Kean康復中心（76床）、第六街的Sharon酒店（60床）、第九街的James Baldwin Place（54床）、Octavia街的Marina Inn（68床）以及Harbor Light康復中心（21床）。每個項目都根據實際需求量身打造，提供適切程度的醫療與心理健康支援，並協助住民逐步邁向長期穩定生活。

「街頭掙扎的人們值得一個康復的機會。我們要做的，就是讓他們有機會走進來，接受正確的協助。」羅偉說，「這些新設的康復住房不僅能幫助他們開始療癒之路，也能改善社區環境，回應市民對公共安全的期待。」

舊金山公共衛生局（SFDPH）局長蔡維衡（Daniel Tsai）指出，每張新增的床位都代表一個走向康復的機會。「這些據點將提供戒斷治療、住院療程與康復型住房，讓無家者能夠有尊嚴地重建生活。」

市無家者與支援性住房局（HSH）局長麥斯帕登(Shireen McSpadden）補充，設施不僅提供床位，更結合個案管理、心理諮商、職業發展與租屋協助等「整合式服務」，協助住民真正穩定下來。

第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）說：「這些新床位不僅改善街頭困境，也展現市府對社區負責、對康復者有愛的政策理念。」

救世軍無家者計畫負責人阿達米(Steve Adami）強調，該組織的無毒環境將結合紀律與機會，協助人們走出毒癮與街頭生活。

位於田德隆社區的收容中心。（記者李怡╱攝影）
位於田德隆社區的收容中心。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 心理健康

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