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舊金山聯合多城 控川普非法重組聯邦機構

記者李怡╱舊金山報導
舊金山聯合多個其他地方政府及團體起訴川普政府，指控非法重組聯邦機構。（記者李怡/攝影）
舊金山聯合多個其他地方政府及團體起訴川普政府，指控非法重組聯邦機構。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）辦公室29日表示，面對川普政府大刀闊斧推動聯邦政府機構重組、並大規模裁撤公務員，舊金山市與聖塔克拉拉縣，聯合全美多個城市、縣政府及非營利組織，在北加州聯邦法院提起訴訟，指控川普總統違憲擴權，要求法院緊急干預、制止此項重組計畫。

此案由舊金山市律師邱信福與聖塔克拉拉縣法律顧問羅佩思提（Tony LoPresti）領銜，並有芝加哥市、巴爾的摩市、德州哈里斯縣與華盛頓州馬丁路德金郡等地方政府，以及美國聯邦雇員聯盟（AFGE）、州縣市雇員聯盟（AFSCME）、服務業雇員國際聯盟（SEIU）等多個工會與公益團體加入原告行列。

訴狀指出，自今年1月川普總統上任以來，透過新成立、由馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）、聯邦人事管理局（OPM）及預算管理局（OMB），下令重組聯邦政府，並以「政府效率人力最佳化計畫」（Executive Order 14210）為名，推動大規模裁員行動。但此舉未經國會授權，嚴重違反美國憲法中的「三權分立」原則。

邱信福聲明︰「川普總統藐視法治，企圖僅靠一紙行政命令，就擅自重組聯邦政府，這是對憲法制度的公然挑戰。」

此次訴訟除了地方政府外，原告還包括退伍軍人團體、公共衛生協會、環境保護組織、農業與小企業團體等，橫跨勞工、環保、健康與社區領域。

川普 舊金山 聯邦政府

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