Alphabet執行長：未來每人將擁有自駕車

Alphabet執行長皮伽稱未來個人擁有自動駕駛汽車的可能性是存在的。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（ San Francisco Chronicle）報導，Waymo 母公司的首席執行長在4月24日財報電話會議即將結束時，不經意的一句話激起了人們的狂熱夢想。他說，總有一天，普通人也能買到自己的機器人汽車（robot cars）。

全球科技企業集團 Alphabet 執行長皮伽（Sundar Pichai）在電話問答時表示：「未來個人擁有自駕車 的可能性是存在的。」

皮伽的這番話引發了新的問題：Waymo將如何塑造未來幾年的移動性，以及它是否會改變我們的社交關係。

長期以來，許多消費者都幻想著買一輛可以接送孩子去足球訓練的汽車，或者充當永久的指定司機；但也有人認為，自駕計程車（robotaxis）可能會把我們引向相反的方向。一些技術樂觀主義者設想，如果人們可以隨時叫到自動駕駛汽車（autonomous vehicle），那麼交通系統就不需要私人汽車了。

研究自動駕駛汽車的舊金山大學（University of San Francisco）工程與管理學教授里格斯（William Riggs）稱Waymo的聯合首席執行長一直都很有戰略眼光，他們著眼於銷售軟體。

他進一步指出，生產一輛在舊金山四處行駛的 Waymo 計程車的成本遠遠超出了普通人的承受能力。Waymo 的 SUV 車隊是與豪華汽車公司捷豹（Jaguar）合作製造的，其中的許多零部件都在海外製造和運輸，因此會被徵收多重關稅。

里格斯說：「一輛 Waymo 自動駕駛汽車的最低成本是 25 萬美元，這已經是超級慷慨了。更大的利潤考量不再是擁有汽車，這是肯定的。」

吉達（Cameron Gieda）是一位專門研究自動駕駛汽車的移動行業高管，他預見，在未來的世界裡，Waymo 會將其軟體授權給不同的汽車製造商。吉達說，其中許多公司的目標是在未來十年內生產出自動駕駛汽車，其中現代汽車（Hyundai）可能會在大眾市場上推出一些產品。他說個人自動駕駛汽車的需求已經存在。

事實上，Waymo 的一位發言人表示，自動駕駛汽車的發展軌跡最終可能會實現許多美國人想要的場景：機器人汽車停在自家車道上。

這位發言人在一份聲明中寫道：「Waymo 正在為多種應用開發可通用的 Waymo Driver，首先關注的是打車服務，未來計劃在快遞、卡車運輸和個人汽車所有權等領域部署這項技術。」

皮伽強調，Waymo 目前正專注於打車業務，努力提高汽車的安全性，打造 「世界上最好的司機」，同時 「廣泛探索 」多種商業和技術路徑。