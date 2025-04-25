新手父母線上講座 El Camino Health助適應新角色挑戰

迎接新生命是人生的重要時刻，但對許多新手父母而言，懷孕到育兒的過程不僅充滿喜悅，也伴隨許多挑戰與壓力。為協助華人 家庭更從容地面對這段人生轉變，El Camino Health旗下華人健康促進計畫（Chinese Health Initiative, CHI）4月、5月推出兩場免費線上講座，從產前準備、心理調適到幼兒教養，提供實用且具文化敏感度的專業指引。

第一場講座「新手父母必備指南—產前產後的準備與調適」，4月28日中午12時至1時30分舉行，由註冊護士及國際認證泌乳顧問何萱主講。講座內容包括心理健康 調適、新手爸爸角色、孕期健康須知、產後哺乳技巧等，適合準父母及關心家人的親友參加。

何萱從事護理工作20多年，台大護理系畢業，美國南加大取得傳播管理碩士、舊金山 大學護理學碩士，曾任Kaiser產間產後高危險妊娠病房，2010通過國際泌乳師證照（International Board of Certified Lactation Consultant) ，目前在El Camino Health擔任泌乳師。

第二場講座「三歲定一生？零歲到五歲幼兒的養育需知」則於5月5日同一時段舉行，由幼兒教育博士陳姝伶主講。陳姝伶將探討幼兒情緒與認知發展、正向學習態度的培養、EQ與同理心的發展，幫助家長掌握孩子成長的黃金期。

陳姝伶畢業於台灣大學社會學系及社會研究所，並於美國奧瑞岡大學獲得幼兒教育博士學位，專攻幼兒認知發展與親職教育。1991年在舊金山灣區創立「親子樂園」，透過演講、讀書會及父母成長班為華人家庭提供寶貴的支持與指引，幫助父母培養更健康、和諧的親子關係。

兩場講座均以普通話進行，須事先於網站報名：elcaminohealth.org/chi-events 報名成功後，參加者將收到Zoom視訊連結。如需協助，歡迎致電 650-988-3234。

El Camino Health 的華人健康促進計畫是南灣首個由醫療體系設立、專為華人設計的醫療與健康教育項目，今年初推出為華人社區量身訂作「安心指南」，提供完整而全面的心理健康資訊，有英文、繁體、簡體版本，網路免費下載：https://www.elcaminohealth.org/chiguide。