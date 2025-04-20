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從減害到戒斷 金山戒毒阻礙重重

記者李怡╱舊金山報導
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市府政策的導向才能定調治理方向。圖為橫躺、隱沒在舊金山街頭的癮君子。(記者李怡╱攝影)
市府政策的導向才能定調治理方向。圖為橫躺、隱沒在舊金山街頭的癮君子。(記者李怡╱攝影)

舊金山長年以「減害」為核心的毒品治理政策，並沒有改變舊金山街頭吸毒成風的現象；最近有議員提案，市府政策應明確目標「停止使用非法毒品，並實現長期康復」，卻立刻引發強烈反彈及爭論。這也凸顯了深受毒害的舊金山市，其毒品治理政策深陷在「減害」與「戒斷」之間如何選擇或取得平衡的困境。

舊金山過去強調「減害」的方式，包括發放潔針、提供急救藥物、設置過量預防服務等，雖是救了命，但戒毒成效似乎不彰，街頭仍不難看到吸毒者蹤影。也有人主張，康復不是一條直線，更不應以「是否完全戒毒」作為唯一標準。

就在這樣的拉鋸中，市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出一項引發廣泛爭議的提案。他建議市政府應明確表態，毒品政策的首要目標是「停止使用非法毒品，並實現長期康復」，也就是，毒品康復的標準從減害改為戒斷。這雖只是修訂市法規中的一句政策說明，卻立刻引發強烈反彈。

麥德誠曾是冰毒成癮者，深知戒毒過程的艱辛。他相信，一個明確的政策方向以「清醒」為目標，才能引導更多資源與努力朝著戒斷前進。

但超過40個非營利組織，包括藥物政策聯盟、舊金山愛滋基金會、國家減害聯盟與無家者聯盟等，聯名致信市議會，表達反對。他們表示，這樣的定義過於狹隘，忽略了「康復」本應是多樣化的歷程。根據他們的觀察，許多毒癮者無法立刻戒斷，但在接受減害輔導、參與替代療法或穩定住房後，也能逐步重建生活，走上康復之路。

這些團體主張，市府應改採聯邦「物質濫用與心理健康服務署」（SAMHSA）的定義：康復是一段讓人提升健康與生活品質、追求潛能的改變過程。這樣的定義，能包容不同起點、不同速度的人，也更貼近現場工作者與社區的真實經驗。

對這些組織來說，一旦市府將康復明確等同於「完全不碰毒品」，可能導致資源傾斜，減害服務被邊緣化，甚至讓一些仍在使用毒品的民眾失去可獲得支持的空間。他們擔憂，這樣的政策導向會讓康復變成一場「全有或全無」的選擇，而非一步的進程。

而對支持提案者而言，明確的定義不代表排斥其他做法，而是讓整個城市有個清楚的目標。他們相信，唯有設定「不再吸毒」為終點，才能扭轉現有混亂局面，挽救更多生命。

這場關於一句話的爭論，其實凸顯出一個更深層的問題：在毒品問題如此複雜、殘酷的當下，舊金山究竟該採取什麼樣的態度與策略、是設定清晰目標堅定前行，還是接受康復是一場沒有標準答案的過程。

無論哪一種選擇，真正的挑戰才剛開始。市府未來如何在不同聲音間取得平衡，將決定舊金山要如何應對每一在街頭的癮君子。

市議員麥德誠(中)呼籲將毒品康復的標準從減害改為戒斷。(記者李怡╱攝影)
市議員麥德誠(中)呼籲將毒品康復的標準從減害改為戒斷。(記者李怡╱攝影)

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