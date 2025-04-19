沃爾瑪啟用桑尼維爾技術中心 數千員工進駐

1375 Crossman Avenue 是一棟漂亮的辦公大樓 。(谷歌地圖)

零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）最近在南灣桑尼維爾啟用新的技術中心，加強其電子商務部 門能力。這對南灣的經濟景氣與居民的就業前景都大有幫助，此處最終可能會有至少數千名員工。

根據SiliconValley.com報道，沃爾瑪已開始將其員工從別處轉移到其轉租（sublease）的桑尼維爾四棟建築中的兩棟，這四棟建築的總面積為71萬9000平方呎。這些建築只是他們在該地區開發的龐大科技園區的一部分。

位於桑尼維爾克1375 Crossman Avenue的第二棟辦公室是沃爾瑪擴大其西海岸影響力的努力的一部分，此舉彰顯了其透過創新技術改變零售業 的意圖。這座辦公室位於莫菲特公園區（Moffett Park district），地理位置優越，因擁有多家其他知名公司而聞名。該辦公處開業初期將迎來約2000名員工，並計劃融入更多員工。

沃爾瑪全球首席技術官（global chief technology officer）兼首席開發官（chief development officer）庫馬爾 (Suresh Kumar) 強調了公司的重點，他告訴 SiliconValley.com，「這個領域反映了我們的一切信仰」，並表示對人才和創新的投資將帶來實質性的進步。儘管沃爾瑪最近宣布將在2025年6月之前在聖布魯諾裁員77人，但其在桑尼維爾的擴張標誌著公司在面臨大規模裁員和辦公空間需求減少的情況下實現了增長。

沃爾瑪進駐桑尼維爾這處從元宇宙平台（Meta Platforms） 轉租的辦公大樓，與科技業因遠距辦公要求放寬導致科技產品和服務需求下降而縮減和整合辦公空間的趨勢形成了鮮明對比，這體現出一種樂觀的氛圍。沃爾瑪在桑尼維爾的首兩棟大樓地址分別是Crossman Avenue的1345 號和 1375 號，並承諾隨著第三棟和第四棟大樓投入運營，將有更多員工加入。