我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅新政讓淘寶海外爆火 衝多國下載量榜首

白宮指中輸美商品關稅最高245% 中官媒：國際笑話

桑尼維爾CERT培訓結業 有模擬災難演習 居民應急能力升級

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
桑尼維爾第65屆社區應急回應小組（CERT）舉行畢業儀式。（桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾第65屆社區應急回應小組（CERT）舉行畢業儀式。（桑尼維爾政府提供）

桑尼維爾第65屆社區應急回應小組（CERT）學院日前在桑尼維爾市2號消防站舉行畢業儀式，這批學員經過八周的嚴格訓練，掌握了團隊組織、急救、災難心理學、消防安全、搜救等一系列應急技能，並在最後的模擬災難演習中進行了實戰測試。此次培訓的完成，不僅讓參與者提升了個人應對災害的能力，也進一步增強了桑尼維爾社區的整體防災韌性。

CERT（Community Emergency Response Team，社區應急響應小組）是全國性應急響應培訓專案，由聯邦緊急事務管理局（FEMA）發起，目的是提升社區居民在災難發生時的應對能力。該專案的設立可追溯至1985年墨西哥地震。當時，由於未經訓練的志願者缺乏專業知識，救援過程中出現了大量不必要的人員傷亡。為了避免類似情況重演，美國在1993年將CERT推廣至全國各地，並鼓勵社區居民接受系統化的應急培訓，以便在災害發生時能夠自救並協助鄰里。

桑尼維爾市自20年前開始推廣CERT項目以來，已培訓了超過1000名居民，使他們具備在緊急情況下支援專業救援人員的能力。本次培訓課程內容涵蓋多個關鍵領域，包括災害防備與社區組織、個人防護裝備使用、災難醫療行動、災難心理學、消防安全與公用設施控制、小型火災撲滅、輕型搜救以及恐怖主義應對等。學員們不僅學習了如何在災害發生時進行高效組織，還掌握了急救技術，如分診、評估和處理傷者，並學會如何在資源有限的情況下提供有效說明。

在本次課程的最後階段，學員們參與了一場模擬災難演習，將過去八周所學的技能進行實踐測試。場景包括建築物倒塌、多人受傷、火災隱患等，要求學員們運用急救、消防、搜救和團隊協作等技能進行應對。在演習過程中，學員們被分成不同的小組，各自負責特定的任務。

由於專業緊急救援人員在大規模災害中可能面臨人力短缺的挑戰，經過培訓的CERT志願者可以在黃金時間內提供初步救援，減少生命損失並維持社區穩定。許多畢業的學員表示，他們不僅獲得了寶貴的應急知識，還在培訓過程中結識了許多志同道合的社區成員，建立了深厚的友誼。

此外，桑尼維爾緊急服務辦公室還提供針對個人和家庭防備的短期課程，幫助更多社區成員掌握基礎防災知識。市政府鼓勵更多居民加入CERT計畫，共同打造一個更安全的社區。

墨西哥 哥大 地震

上一則

限時3天 樂高「星戰」角色免費帶回家

下一則

聖塔克拉拉地球日慶典 千人共襄盛舉…孩子心中播綠種

延伸閱讀

桑尼維爾市地球日慶典 打造綠色生活新日常

桑尼維爾市地球日慶典 打造綠色生活新日常
桑尼維爾特斯拉充電站 電纜線遭竊

桑尼維爾特斯拉充電站 電纜線遭竊
遊樂場設備更換 桑尼維爾七大公園煥新

遊樂場設備更換 桑尼維爾七大公園煥新
守護生態永續 桑尼維爾公園轉型授粉花園

守護生態永續 桑尼維爾公園轉型授粉花園
桑尼維爾市劫匪開車撞珠寶店 店員持槍對峙 劫匪放棄逃逸

桑尼維爾市劫匪開車撞珠寶店 店員持槍對峙 劫匪放棄逃逸

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種