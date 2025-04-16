桑尼維爾CERT培訓結業 有模擬災難演習 居民應急能力升級

桑尼維爾第65屆社區應急回應小組（CERT）舉行畢業儀式。（桑尼維爾政府提供）

桑尼維爾第65屆社區應急回應小組（CERT）學院日前在桑尼維爾市2號消防站舉行畢業儀式，這批學員經過八周的嚴格訓練，掌握了團隊組織、急救、災難心理學、消防安全、搜救等一系列應急技能，並在最後的模擬災難演習中進行了實戰測試。此次培訓的完成，不僅讓參與者提升了個人應對災害的能力，也進一步增強了桑尼維爾社區的整體防災韌性。

CERT（Community Emergency Response Team，社區應急響應小組）是全國性應急響應培訓專案，由聯邦緊急事務管理局（FEMA）發起，目的是提升社區居民在災難發生時的應對能力。該專案的設立可追溯至1985年墨西哥 大地震 。當時，由於未經訓練的志願者缺乏專業知識，救援過程中出現了大量不必要的人員傷亡。為了避免類似情況重演，美國在1993年將CERT推廣至全國各地，並鼓勵社區居民接受系統化的應急培訓，以便在災害發生時能夠自救並協助鄰里。

桑尼維爾市自20年前開始推廣CERT項目以來，已培訓了超過1000名居民，使他們具備在緊急情況下支援專業救援人員的能力。本次培訓課程內容涵蓋多個關鍵領域，包括災害防備與社區組織、個人防護裝備使用、災難醫療行動、災難心理學、消防安全與公用設施控制、小型火災撲滅、輕型搜救以及恐怖主義應對等。學員們不僅學習了如何在災害發生時進行高效組織，還掌握了急救技術，如分診、評估和處理傷者，並學會如何在資源有限的情況下提供有效說明。

在本次課程的最後階段，學員們參與了一場模擬災難演習，將過去八周所學的技能進行實踐測試。場景包括建築物倒塌、多人受傷、火災隱患等，要求學員們運用急救、消防、搜救和團隊協作等技能進行應對。在演習過程中，學員們被分成不同的小組，各自負責特定的任務。

由於專業緊急救援人員在大規模災害中可能面臨人力短缺的挑戰，經過培訓的CERT志願者可以在黃金時間內提供初步救援，減少生命損失並維持社區穩定。許多畢業的學員表示，他們不僅獲得了寶貴的應急知識，還在培訓過程中結識了許多志同道合的社區成員，建立了深厚的友誼。

此外，桑尼維爾緊急服務辦公室還提供針對個人和家庭防備的短期課程，幫助更多社區成員掌握基礎防災知識。市政府鼓勵更多居民加入CERT計畫，共同打造一個更安全的社區。