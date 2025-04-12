Theranos欺詐犯繼續抗爭 要求11法官重審

Theranos欺詐犯荷姆斯繼續抗爭，聲稱上訴法官思維混亂、邏輯混亂、事實錯誤，希望由11 名法官重新審理。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，Theranos重罪欺詐者荷姆斯 （Elizabeth Holmes）周三（9日）再次對自己的定罪和判刑提出上訴。

現年41歲的荷姆斯於2022年初被判犯有四項刑事詐騙重罪，她在巴洛阿圖（Palo Alto）的血液檢測初創公司Theranos欺騙了投資者數億美元，被判處11年3個月監禁。

她在被判刑後不久提起上訴，稱聯邦於聖荷西 地區法院的主審法官達維拉（Edward Davila）不適當地允許了一些證詞、禁止了其他證詞，還讓陪審員聽到了一份監管機構的報告，這可能會誤導陪審員。今年2月，聯邦第九巡迴上訴法院的三位法官駁回了她的上訴，

在周三提交的一份法庭文件中，荷姆斯的律師要求由11名第九巡迴法院法官組成的合議庭對她的上訴進行 「全院庭審 」（en banc）聽證，或者由駁回她上訴的合議庭重新聽證。

荷姆斯的律師稱，三位法官組成的合議庭認為達維拉（Davila）的錯誤是無害的，但在分析時卻出現了混亂；法官們在支持聯邦監管機構認定 Theranos 將患者置於 「即時危險 」（immediate jeopardy）的審判證據時 「不合邏輯」；合議庭沒有 「認真對待 」另一位醫生的證詞，而該證詞損害了荷姆斯的案件。

荷姆斯是史丹福大學 （Stanford University）的輟學生，於2003年創立了 Theranos 公司。她和公司聲稱，其技術只需幾滴刺破手指的血液，就能進行全方位的醫學檢測。但她的儀器從未如此工作過，2018年，她被指控與 Theranos 投資者的8億7800萬美元損失有關，Theranos 的估值曾一度高達90億美元；達維拉將她的犯罪行為給投資者造成的損失定為3億8100萬美元。

陪審團在對霍姆斯的審判中聽到的證據表明，她篡改了 Theranos 的內部文件，在文件中添加了盜用的製藥公司標識，暗示這些公司已經驗證了她的技術，而且她和 Theranos 還向投資者謊稱她的儀器正在戰場上使用。陪審員們還聽說 Theranos 向投資者提供了瘋狂誇大的收入預期，並試圖掩蓋其儀器性能不佳的事實。

2022年11月，達維拉判處荷姆斯11年3個月監禁。她的刑期縮短了兩年多，這很可能是因為她在最低戒備監獄表現良好並參加了一些活動。

法律專家稱，美國最高法院不太可能受理她的上訴案件。