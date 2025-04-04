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羅偉推「家庭分區計畫」 為下一代打造宜居城市

記者李怡╱舊金山報導
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羅偉推「家庭分區計畫」，為下一代減負。（記者李怡╱攝影）
羅偉推「家庭分區計畫」，為下一代減負。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）3日宣布針對住宅發展的「家庭分區計畫」，目標是讓更多家庭能在舊金山落地生根。他強調，這項政策的核心是為下一代打造一座宜居城市，讓在舊金山出生、成長的孩子，未來也能負擔得起在這裡成家立業。

「舊金山應該是一個有空間容納更多家庭、更多勞工、更多夢想的地方，」羅偉表示，「我們希望興建足夠的住房，讓下一代舊金山人有機會在這裡建立自己的家庭。」

這項分區改革計畫，是舊金山市府針對住房政策的大動作。市長指出，舊金山長期以來在法規上對新建住宅設限過多，讓「擋建」比「建設」更容易，造成住宅供不應求的困境。儘管城市發展需求早已不同於1970年代，但不少舊有分區規定卻依然沿用至今。

此外，羅偉也提到，這次改革並非單靠分區調整就能解決所有問題，市府正在同步推動「PermitSF」等簡化建案審批流程的措施，期望能加快興建速度，減少官僚障礙。

「這張分區地圖，是良好的起點，」他表示，「我們會繼續聽取各社區的聲音，但我們堅信，市民所期待的，是一種務實、透明、有對話基礎、並深愛這座城市的領導方式。」

此項政策推出之際，正值舊金山面臨高房價、高租金與人口外流的多重挑戰。市長希望透過此次改革，扭轉多年來供需失衡的局面，為舊金山的未來開創新局。

舊金山 羅偉 租金

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