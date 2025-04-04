「市中心星期四之夜」登場 街頭重現人潮與活力

「市中心星期四之夜」熱鬧登場，街頭重現人潮與活力。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市中心第二街3日傍晚搖身一變成為熱鬧的街頭市集，「市中心星期四之夜」（Downtown First Thursdays）再次吸引大批民眾湧入，音樂、美食與在地創意攤位交織出濃濃的城市活力。

從下班的人群到扶老攜幼的家庭，大家在Market與Howard街之間的路段流連忘返。街頭藝人帶來現場演出，攤位上擺滿各式餐點與手工藝品，讓這個原本平日人潮較少的區域煥發出新生命力。

在現場逛市集的居民Lisa說：「平常下班就直接搭車回家，今天看到這麼多人，突然覺得市中心好像真的不一樣了。」

「市中心星期四之夜」熱鬧登場，街頭重現人潮與活力。（記者李怡攝影）

「市中心星期四之夜」是舊金山市府與商圈合作推出的月例活動，希望透過定期的夜間活動，鼓勵市民留在市區消費、交流，也為小型創業者與當地藝人提供曝光機會。隨著活動越辦越成熟，不少商家表，示客流量明顯增加，街區的安全感與活力也有所提升。

「市中心星期四之夜」熱鬧登場，街頭重現人潮與活力。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）出席當晚活動，與到訪市民、遊客互動。攤主忙著介紹產品、孩子們隨著音樂跳舞、情侶們手牽手品嘗小吃。