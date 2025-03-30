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傳統超市關門 昂貴特種店蓬勃發展

編譯林思牧╱綜合報導
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圖為Luke's Local 一家分店的門面。 (lukeslocal.com)
圖為Luke's Local 一家分店的門面。 (lukeslocal.com)

過去兩年舊金山大規模超市在關門，但小型超市卻似乎蓬勃發展。媒體探查發現，近來一直在擴充版圖的，都是價格最昂貴的小型特種超市。這是什麼原因呢？

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，曾是舊金山最大的Whole Foods，以及Fillmore區的Safeway，關門的新聞被媒體大肆炒作，看起來舊金山的超市生意不好做。

奇怪的是，像Luke's Local這樣的門市卻一直在增加。好市多一隻4.99美元的整隻烤雞 （rotisserie chicken），這裡賣16元。邁爾檸檬（Meyer lemon）每磅要6美元。舊金山居民難道不嫌貴？這家連鎖店卻不斷地增開新店面。

而且這並不是唯一一家正在快速成長的本土迷你連鎖店。Bi-Rite是被舊金山紀事報評鑑為金山最昂貴的超市，去年 8 月，它在波克街 (Polk Street) 開設了第三家也是最大的一家分店。隨著Whole Foods和Safeway等巨頭退出舊金山，高端特種市場似乎正在蓬勃發展。

Luke's Local創辦人歐本海姆(Luke Oppenheim） 對公司成功的秘訣只有一個字：「sandwiches」（三明治）。在進入超市行業之前，Luke's是一家食品亭（food kiosk）並提供餐點配送服務。如今，除了銷售農產品、肉類和主食外，它還以14美元的現點現做的三明治、13美元的香辣鮭魚卷，以及17美元的即食餐點（如燉牛肉配馬鈴薯泥和芹菜根）而聞名。

東主表示，Luke's門市的熟食（prepared deli food）銷售額占比很大，超過了Whole Foods和Safeway的平均水平。Luke's的店面比較小，一般為3500至5000平方呎，而超市的占地面積平均為4萬平方呎。狹小的空間意味著每家商店都能快速周轉產品，減少浪費並實現利潤最大化。

這種明顯的二分法反映出更大的行業趨勢：愈來愈多精打細算的購物者開始轉向大型商店購買每周的日用雜貨，而特種市場已成為尋求「小小享受」（treats）的購物者的理想目的地。即食的預製食品和現點現做的三明治意味著這些專賣店不僅僅是一個市場，更是一個餐飲場所。結果如何？傳統的超市正感受到來自兩個方向的擠壓。

舊金山 好市多 鮭魚

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