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康曲柯士達縣選舉部 任命新副書記官

記者江碩涵／康曲柯士達報導
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康曲柯士達縣選舉部宣布，李德為新任副書記官-記錄官。（翻攝自康曲柯士達縣官網）
康曲柯士達縣選舉部宣布，李德為新任副書記官-記錄官。（翻攝自康曲柯士達縣官網）

康曲柯士達縣（Contra Costa ）選舉部宣布，李德（Kwame P. Reed）為新任副書記官-記錄官。

李德來自康曲柯士達，擁有近30年公共部門負責的經驗，他在項目和預算管理以及記錄和合規監督方面擁有豐富的經驗。李德來自安蒂奧克（Antioch），自2018年以來一直在該市工作，並完成了其擔任助理市經理及經濟發展主任的任期。

加入安蒂奧克市之前，李德曾在布倫塢（Brentwood）市擔任高級分析師，負責經濟發展及市經理辦公室的工作。在新職位中，李德將直接向選舉書記官-記錄官及選民登記官Kristin B. Connelly報告。李德對公共服務的熱情以及豐富的知識將為書記官-記錄官-選舉部增添強大的力量。他在列治文市（Richmond）出生長大，並將康曲柯士達的核心觀點帶入團隊。

「我們非常高興能夠將李德帶入我們的團隊，擔任副書記官-記錄官，」康曲柯士達縣書記官-記錄官及選民登記官 Kristin B. Connelly 說，「他對我們部門的重要工作充滿熱情，並深切關心高質量的公共服務。」李德入職首日將是2025年4月7日。

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