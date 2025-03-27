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母親節親子便當賽 最高獎金500元

記者江碩涵／聖荷西報導
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世界日報舊金山社將舉辦「2025 母親節親子輕食便當料理大賽」，為熱愛料理的家庭提供展現創意與默契的舞台。（世界日報提供）
世界日報舊金山社將舉辦「2025 母親節親子輕食便當料理大賽」，為熱愛料理的家庭提供展現創意與默契的舞台。（世界日報提供）

為了向辛勞的母親們致敬，世界日報舊金山社今年舉辦「2025 母親節親子輕食便當料理大賽」，為熱愛料理的家庭提供展現創意與默契的舞台。這次比賽總獎金高達1300美元，並邀請親子組隊參賽，共同打造美味又充滿回憶的輕食便當，角逐最高榮譽與豐厚獎勵。

比賽活動時間是5月4日，地點在金山灣區僑教中心。

這次比賽以「少添加、低負擔」為核心理念，參賽家庭需設計一款兼具營養與美觀的輕食便當，並於決賽現場完成最後的擺盤與裝飾，比賽不僅是一場料理競賽，更是親子間共同創作。

評審將根據食物口味、創意理念、營養價值、作品外觀與親子分工共五大標準評選，最終選出金獎500美元、銀獎300美元、銅獎200美元。當天決賽結束後，主辦方還特別加碼一場料理相關的親子默契大挑戰，送出三名「超強默契獎」，獎金各100美元，透過共同設計、準備與擺盤，參賽者能夠將家庭回憶融入料理，並在競賽中培養合作默契。

比賽已開放報名，凡一名家長與一名不限年齡的子女皆可組隊參加。報名截止日期為美西時間2025年4月18日晚上11時59分，入選決賽名單4月23日公布。

報名資訊請上網，網址：https://form.typeform.com/to/nIzemCEZ。更多詳情可洽世界日報舊金山社650-259-2058，或650-692-9936轉廣告部，也可郵件報名：[email protected]

親子 舊金山 世界日報

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