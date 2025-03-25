羅偉買14萬元電動車捐舊金山市府 當市長座駕

Rivian R1S電動運動休旅車。（取自Rivian官網）

新市長開新車，舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）放棄市府為他提供的耗油雪佛蘭座車，改換成零排放高級電動車 Rivian，而且還是他自掏腰包買的。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，羅偉花了13萬4106元購買了一輛Rivian R1S電動運動休旅車，並將這輛車贈送給舊金山市，未來將由警局保安人員負責駕駛，供他上班時使用。這輛車今後也將提供給未來接任的市長使用。

對為實現政治抱負花費800多萬元競選的羅偉來說，購買一輛Rivian汽車並不是一筆大支出。不過，舊金山規定，任何價值超過1萬元的捐贈都須事先經過市議會批准。

根據「舊金山標準」獲得的一份決議文件，舊金山審計長瓦格納（Greg Wagner）和市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）已批准這項捐贈，未來幾周內將提交給預算和財務委員會（Budget and Finance Committee），由委員會主席孟達文（Rafael Mandelman）做最終決定。

與前市長布里德（London Breed）使用的座車雪佛蘭Tahoe不同，Rivians是電動車界的新寵。羅偉在競選市長期間經常談論環保主義，提出擴大城市公共電動車充電站的願景，並透露自己擁有兩輛電動車，一輛特斯拉和一輛Rivians卡車。在競選活動中，民眾也經常看到羅偉騎著電動自行車前來。

「舊金山標準」指出，羅偉捐贈的Rivian R1S比一般的Rivian運動休旅車貴，價格更是布里德雪佛蘭Tahoe的兩倍多，後者新款起價只要5萬9000元。決議文件中有提到這輛Rivian R1S將加裝提高安全功能的設備，因此總價要比正常Rivian R1S貴出許多。