桑尼維爾圖書館促銷圖書 裝滿1袋只要5元

桑尼維爾圖書館舉辦圖書大甩賣。（記者龔玥╱攝影）

桑尼維爾公共圖書館之友日前舉辦了為期兩天的圖書銷售活動，為圖書館提高讀寫能力的項目籌措經費。此次活動在圖書館活動室舉行，吸引了大量市民前來選購各類圖書、DVD電影及音樂CD。

本次售賣於15日至16日向公眾開放，周日更推出了「五美元一袋」的促銷優惠，民眾只需支付五美元即可選滿一袋書籍。

雖然圖書館周日下午1時開放，但圖書銷售在中午即已開始。圖書館活動室內，幾排長桌整齊擺放，兒童讀物、小說、歷史、藝術、食譜 等分類清楚，桌邊立著醒目的標識，方便讀者快速找到心儀書籍。許多市民特意帶來大容量袋子，在書海中「淘寶 」。

一位年長讀者則表示，他每年都來參加圖書銷售，「不僅支持圖書館，還能找到許多稀有的好書。」

圖書館之友是一個全志願者組織，活動期間由志願者負責圖書的分類、定價及銷售。組織成員還積極招募志願者協助圖書銷售、大堂銷售、網路銷售等工作，歡迎願意擔任宣傳協調員、志願者協調員及技術支持等職位的志願人士加入。