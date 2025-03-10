「哪吒2」舊金山會盛大舉行 觀眾反響熱烈

特映會中的互動環節。（記者李怡╱攝影）

中國動畫電影「哪吒2」近期在全球票房持續飆升，突破20億美元，成為影史上第七部達到此成就的電影。剛過去的周末，這部影片在舊金山灣區 Century Theatres舉行特映會，吸引了眾多灣區觀眾熱情參與。中國駐舊金山總領事館總領事張建敏及夫人親臨現場，並發表致辭，肯定中國動畫的國際影響力。

張建敏總領事表示，「哪吒2」的成功不僅是中國動畫電影發展的一大里程碑，也代表著中國文化與世界觀眾的深度交流。哪吒2能在全球範圍內取得如此佳績，充分證明了中國動畫的國際競爭力。他鼓勵更多優秀的中國動畫作品走向世界，讓全球觀眾感受到中國故事的魅力，以期吸引世界遊客深入探訪中國。

特映會現場氣氛熱烈，不僅吸引了大量影迷，還有不少身穿哪吒2角色服裝的粉絲到場支持。其中，身穿哪吒服飾的小哪吒成為全場焦點，獲得許多觀眾的合影邀請。

特映會還邀請了舊金山少林文化中心（Shaolin Temple USA）進行武術表演，他們精湛的表演為觀眾帶來一場視覺盛宴，完美契合了影片中熱血激昂的場面。

放映結束後，現場觀眾紛紛表示對電影讚不絕口。一位來自南灣的觀眾興奮地說：「這部電影的視覺效果和動作場面真的震撼人心，故事情節也很感人。」

另一位觀眾則表示：「中國動畫電影這幾年進步飛快，尤其是『哪吒2』這樣的作品，已經能與好萊塢 動畫大片媲美，期待未來能看到更多這樣的中國動畫。」

更有影評人表示，作為影史票房最高的動畫電影之一，「哪吒2」的成功再次證明了動畫市場的強大潛力，也讓更多國際影迷看到了中國動畫的實力。此次舊金山特映會不僅讓當地觀眾先睹為快，也為中國動畫進一步進軍國際市場奠定了良好基礎。未來，隨著中國動畫產業的發展，相信還會有更多優秀的作品登上全球大銀幕，讓世界聆聽中國故事。