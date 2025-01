邊境巡邏隊逮78非法入境者 沙加緬度移民社區警惕

美國邊境巡邏隊在加州克恩縣展開大規模逮捕行動,引發沙加緬度市移民社區的警覺,此為加州首府。(美聯社)

本周早些時候,美國邊境 巡邏隊(U.S. Border Patrol)在加州 克恩縣(Kern County)展開大規模逮捕行動,引發沙加緬度市移民 社區的警覺;邊境巡邏隊表示,這次為期三天的行動由來自艾爾森多區(El Centro Sector)的60名特工執行,共逮捕了78名非法入境者,其中許多人有犯罪前科。

在行動結束後的聲明中,邊境巡邏隊表示,這類執法行動可能很快擴展至沙加緬度市及佛萊斯諾地區。艾爾森多區助理首席巡邏探員(assistant chief patrol agent of the U.S. Border Patrol )大衛.金(David Kim)指出,這一計畫尚未公開細節,以免破壞可能的執法成效。但社交媒體上由該區首席警長(Chief Patrol Agent of the El Centro Sector )博維諾( Gregory Bovino)發布的評論進一步引發擔憂,他明確提到未來的目標包括沙加緬度市。

當地執法部門對此則表示不知情。沙加緬度市警察局公共資訊官員(Sacramento Police Department public information officer)甘布林(Anthony Gamble)表示,目前未收到任何聯邦行動的通知,沙加緬度市縣警長辦公室對此也未發表評論。

根據2017年通過的加州參議院第54號法案,州和地方執法部門禁止協助聯邦移民執法。這一法律意在保護移民社區免受不必要的執法壓力。然而,聯邦機構通常會出於禮貌,在行動前通知地方執法部門。

移民律師和專家普遍認為,沙加緬度市很可能成為未來聯邦執法的目標。移民律師Kishwer Vikaas表示,這類執法行動已是不可避免;戴維斯加大法學院(UC Davis' School of Law)前院長詹森(Kevin Johnson)則指出,克恩縣的行動「令人驚訝」,並將其視為一種「時代的標誌」,可能預示更廣泛的執法趨勢。

在沙加緬度市議會大廈,移民社區和支持者本周早些時候舉行了一場抗議活動,反對大規模驅逐行動,保護加州移民權益。普列托(Jesús Prieto)等多位活動人士參與遊行,他手持帶有自己照片的標語,並擦拭眼淚,呼籲停止針對移民的執法行動。一面寫有「撤出ICE」的黃色旗幟成為抗議的標誌,傳達了社區對聯邦移民執法的不滿。

當前的逮捕行動距離當選總統川普正式上任僅有兩周,川普曾承諾開展美國歷史上最大規模的移民驅逐行動,而這次逮捕可能被視為即將到來的政策轉變的預兆;然而,艾爾森多區的行動並未受到即將上任政府的指示,屬於常規執法。

隨著移民社區對未來可能的執法行動保持警惕,沙加緬度市以及加州其他地區的抗議和關注預計將持續高漲。