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邊境巡邏隊逮78非法入境者 沙加緬度移民社區警惕

記者龔玥╱聖荷西報導
美國邊境巡邏隊在加州克恩縣展開大規模逮捕行動，引發沙加緬度市移民社區的警覺，此為加州首府。（美聯社）
美國邊境巡邏隊在加州克恩縣展開大規模逮捕行動，引發沙加緬度市移民社區的警覺，此為加州首府。（美聯社）

本周早些時候，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）在加州克恩縣（Kern County）展開大規模逮捕行動，引發沙加緬度市移民社區的警覺；邊境巡邏隊表示，這次為期三天的行動由來自艾爾森多區（El Centro Sector）的60名特工執行，共逮捕了78名非法入境者，其中許多人有犯罪前科。

在行動結束後的聲明中，邊境巡邏隊表示，這類執法行動可能很快擴展至沙加緬度市及佛萊斯諾地區。艾爾森多區助理首席巡邏探員（assistant chief patrol agent of the U.S. Border Patrol ）大衛．金（David Kim）指出，這一計畫尚未公開細節，以免破壞可能的執法成效。但社交媒體上由該區首席警長（Chief Patrol Agent of the El Centro Sector ）博維諾（ Gregory Bovino）發布的評論進一步引發擔憂，他明確提到未來的目標包括沙加緬度市。

當地執法部門對此則表示不知情。沙加緬度市警察局公共資訊官員（Sacramento Police Department public information officer）甘布林（Anthony Gamble）表示，目前未收到任何聯邦行動的通知，沙加緬度市縣警長辦公室對此也未發表評論。

根據2017年通過的加州參議院第54號法案，州和地方執法部門禁止協助聯邦移民執法。這一法律意在保護移民社區免受不必要的執法壓力。然而，聯邦機構通常會出於禮貌，在行動前通知地方執法部門。

移民律師和專家普遍認為，沙加緬度市很可能成為未來聯邦執法的目標。移民律師Kishwer Vikaas表示，這類執法行動已是不可避免；戴維斯加大法學院（UC Davis' School of Law）前院長詹森（Kevin Johnson）則指出，克恩縣的行動「令人驚訝」，並將其視為一種「時代的標誌」，可能預示更廣泛的執法趨勢。

在沙加緬度市議會大廈，移民社區和支持者本周早些時候舉行了一場抗議活動，反對大規模驅逐行動，保護加州移民權益。普列托（Jesús Prieto）等多位活動人士參與遊行，他手持帶有自己照片的標語，並擦拭眼淚，呼籲停止針對移民的執法行動。一面寫有「撤出ICE」的黃色旗幟成為抗議的標誌，傳達了社區對聯邦移民執法的不滿。

當前的逮捕行動距離當選總統川普正式上任僅有兩周，川普曾承諾開展美國歷史上最大規模的移民驅逐行動，而這次逮捕可能被視為即將到來的政策轉變的預兆；然而，艾爾森多區的行動並未受到即將上任政府的指示，屬於常規執法。

隨著移民社區對未來可能的執法行動保持警惕，沙加緬度市以及加州其他地區的抗議和關注預計將持續高漲。

移民 加州 邊境

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